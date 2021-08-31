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Ру Тат
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31 августа 2021  16:17
Гузель Хусаинова

В МВД Татарстана поступило уже более 2 тысяч заявлений от вкладчиков Finiko

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В Татарстане в полицию поступило более двух тысяч заявлений от вкладчиков Finiko. Как стало известно агентству, те, кто уже обратились с заявлениями, вкладывали в финансовую организацию от 100 тысяч до 81 миллиона рублей. Среди обратившихся не только жители Татарстана, но и других регионов. 

Общую сумму ущерба пока никто назвать не может – заявления продолжают поступать. После того, как обратившихся признают потерепевшими по делу, будет устанавливаться фактическая сумма ущерба каждому конкретному вкладчику. 

На прошлой неделе Вахитовский суд Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой организации – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Сейчас они объявлены в международный розыск. 

Один из сооснователей Finiko Кирилл Доронин в июле был арестован по делу о мошенничестве. Суд отправил его в СИЗО до 28 сентября. Бизнесмен пытался обжаловать такое решение, однако Верховный суд РТ оставил его без изменений

 

#МВД РТ #финансовая пирамида
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