Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ в Европу без оплаты

Россия не будет поставлять природный газ в страны Европейского Союза бесплатно, если те откажутся платить за него в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

Официальный представитель Кремля заметил, что он пока не в курсе, как поступят власти России в случае отказа европейских стран от расчетов в рублях. Возможные варианты будут изучены после принятия Евросоюзом окончательного решения.

«Благотворительностью в этом плане мы заниматься не намерены — отправлять газ Западной Европе бесплатно», — пояснил Песков. И подчеркнул: «Нет денег — нет газа».

Ранее представитель Кремля уже обращал внимание на то, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.

Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты, включая австрийскую компанию OMV и итальянскую Eni, не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.