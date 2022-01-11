Песков: Сроки вывода миротворцев ОДКБ — это прерогатива Казахстана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в сроки вывода миротворцев ОДКБ, сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что вывод миротворческого контингента — это полностью прерогатива Нур-Султана.

«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, не является ли поспешным решение о выводе миротворцев из Казахстана через два дня.

Токаев, выступая перед депутатами парламента во вторник, заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней. Он отметил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.

Массовые беспорядки в республике начались в первые дни января – жители Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.