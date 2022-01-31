Песков: Путин прокомментирует ответ США по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным

Президент РФ Владимир Путин отреагирует на документы по гарантиям безопасности, которые предоставили США, когда сочтет это нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что точная дата, когда российский лидер прокомментирует ответ от США и их союзников в НАТО пока неизвестна.

«Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Путин лично прочел документы, переданные американским правительством.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО.

Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения альянса. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Позднее, 21 января, состоялась встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил о необходимости обнародовать ответ Штатов по гарантиям безопасности. Однако официальный представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.