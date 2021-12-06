Песков: Гарантия ненападения на Донбасс позволит снять напряженность вокруг Украины
Снять напряженность вокруг Украины можно лишь получив гарантии ненападения властей этой страны на самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
По словам пресс-секретаря Президента РФ, необходимо «понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем».
Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее Президент США Джо Байден объявил о разработке мер по защите Украины от возможного нападения России. Он пообещал не принимать «ничьих красных линий» относительно ситуации вокруг этой страны.
Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.
Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут завтра, 7 декабря, в закрытом режиме. Темами обсуждения станут напряженная ситуация вокруг Украины, военные продвижения НАТО около границ России и предложение российского лидера о гарантиях безопасности.