Лавров пообещал ответные меры при введении санкций со стороны США

Если Соединенные Штаты введут новые санкции против России, Москва отреагирует на этот шаг. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Стокгольме, передает РИА Новости.

«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными», — отметил дипломат.

При этом Лавров выразил уверенность в том, что этот «тупиковый путь» в результате «обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер».

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, выступая на Киевском форуме безопасности, пообещала, что в случае попытки российской стороны дестабилизировать ситуацию на Украине или напасть на нее в ответ последуют «серьезные экономические шаги и санкции, которых прежде не было».

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях нападения. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме продлилась около 40 минут. Стороны, в частности, обсудили планируемый саммит саммит лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена.