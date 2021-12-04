Байден заявил, что не примет «ничьих красных линий» по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал не принимать «ничьих красных линий» относительно ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

«Я не приму ничьих красных линий», — заверил американский лидер представителей СМИ. При этом он добавил, что рассчитывает на долгий разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор», — уточнил Байден, отвечая на вопрос, как предотвратить вероятное, по оценке стран Запада, вторжение России на Украину.

О наличии для российского руководства красных линий, касающихся ситуации на Украине, Владимир Путин заявил на этой неделе на форуме «Россия зовет». Он упомянул размещение вооружений на территории этой страны и другие угрозы государственной безопасности. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, в качестве недопустимого шага рассматривается и вступление Украины в НАТО.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее Президент США Джо Байден объявил о разработке мер по защите Украины от нападения России. Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.

При этом дипломаты России и США занимаются согласованием времени онлайн-встречи руководителей двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Окончательно дата беседы еще не согласована. В качестве возможных тем для переговоров называются стратегическая стабильность и другие глобальные проблемы, а также ситуация в различных горячих точках, включая Украину.