Песков: Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме

Беседа Президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по защищенной видеосвязи состоится 7 декабря. Переговоры начнутся в шесть часов вечера по московскому времени и пройдут в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что возможность трансляции переговоров исключена, но первые кадры общения лидеров двух государств появятся в сети после завершения беседы.

«Конечно, никакого прямого эфира не будет. Первые кадры общения обязательно покажем, но разумеется только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме. Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная конференция по защищенной видеосвязи», – сказал представитель Кремля.

Телеканал RT, в свою очередь, ссылаясь на слова Пескова, сообщил, темами обсуждения станут напряженная ситуация вокруг Украины, военные продвижения НАТО около границ России и инициатива российского Президента о гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ заявил о том, что главы двух государств самостоятельно определят подходящее время для разговора по видеосвязи.