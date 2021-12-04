AP: Разведка США ждет вторжения России на Украину в начале 2022 года

Из данных американских разведывательных служб следует, что будто бы планируемое вторжение России на Украину может произойти в начале 2022 года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника администрации Соединенных Штатов.

По словам собеседника агентства, разведка США располагает информацией о планах РФ сосредоточить около границы с Украиной до 175 тыс. военных, причем почти половина из них уже якобы развернута. Речь идет о «перемещении 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и необходимым оборудованием».

Анонимный представитель администрации уточнил, что спецслужбы также фиксируют увеличение числа заявлений официальных лиц и публикаций в СМИ «с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения».

«Интерфакс» отмечает, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность стянутых к границе российских войск в 94,3 тыс. человек. Наиболее вероятным временем достижения готовности российской стороны к эскалации он назвал конец января. Вместе с тем он подчеркнул, что это «вероятный сценарий, но не обязательный».

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее Президент США Джо Байден объявил о разработке мер по защите Украины от возможного нападения России. Он также пообещал не принимать «ничьих красных линий» относительно ситуации вокруг этой страны.

Сейчас дипломаты России и США занимаются согласованием времени онлайн-встречи руководителей двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Окончательно дата беседы еще не согласована. В качестве возможных тем для переговоров называются стратегическая стабильность и другие глобальные проблемы, а также ситуация в различных горячих точках, включая Украину.