Байден объявил о разработке мер по защите Украины от нападения России

Соединенные Штаты координируют свои действия с союзниками в Европе, чтобы воспрепятствовать России вторгнуться на Украину. Об этом во время брифинга заявил Президент США Джо Байден, передает агентство Bloomberg.

«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что, как я считаю, будет наиболее всеобъемлющим и значимым набором инициатив, призванных сделать сложным, очень сложным для мистера [президента России Владимира] Путина сделать то, чего опасаются люди», — подчеркнул американский лидер.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях нападения. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на Киевском форуме безопасности, пообещала, что в случае попытки российской стороны дестабилизировать ситуацию на Украине или напасть на нее в ответ последуют «серьезные экономические шаги и санкции, которых прежде не было».

При этом дипломаты России и США занимаются согласованием времени онлайн-встречи руководителей двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Окончательно дата беседы еще не согласована. В качестве возможных тем для переговоров называются стратегическая стабильность и другие глобальные проблемы, а также ситуация в различных горячих точках, включая Украину.