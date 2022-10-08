Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост после взрыва

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после случившегося утром взрыва. Это был двухэтажный состав №28 сообщением Симферополь — Москва, информирует компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд покинул столицу Крыма сегодня в 17.10 согласно графику. Также вовремя отправились составы №8 Севастополь — Санкт-Петербург (в 17.15), №166 Симферополь — Москва (в 20.00) и №426 Симферополь — Кисловодск (в 20.30).

Завтра, 9 октября, по данным компании-перевозчика, поезда также будут следовать по расписанию, за исключением двух. Состав №75/76 Симферополь — Омск отправится из столицы Крыма в 10.55 вместо 2.10. А поезд №141/142 Симферополь — Пермь (отправлением в 2.10 8 октября) оказался перенаправлен в Феодосию. Он покинет ее 9-го числа в 11.00 и должен прибыть в пункт назначения 12-го числа в 14.40.

Ранее по железнодорожной части Крымского моста прошел тестовый поезд. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о возобновлении железнодорожного сообщения и поручил срочно демонтировать обрушившийся участок сооружения.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.

Автомобильное движение по мосту возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов. Президент РФ Владимир Путин своим указом усилил меры защиты Крымского моста и других сооружений в Керченском проливе.