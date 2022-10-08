Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, по нему будут проходить все запланированные поезда. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет созданную из-за ЧП правительственную комиссию, передает РИА Новости.

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», — сообщил он.

Ранее по железнодорожной части моста прошел тестовый поезд. Хуснуллин анонсировал, что первый пассажирский состав отправится примерно в 22 часа по Москве.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.

Автомобильное движение по мосту возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов. Президент РФ Владимир Путин своим указом усилил меры защиты Крымского моста и других сооружений в Керченском проливе.