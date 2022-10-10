Медведев: Целью России должен стать полный демонтаж политического режима Украины

Сегодняшние удары по городам Украины – это только «первый эпизод», за которым последуют другие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Будут и другие», убежден он.

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил о массированных ударах высокоточным дальнобойным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В Минобороны РФ заявили, что все намеченные цели были достигнуты.

Сегодня с утра сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В районе обеда сообщалось о второй волне взрывов.