«Цели достигнуты:» Минобороны подтвердило ракетные удары по Украине
Минобороны РФ подтвердило сегодняшние ракетные удары по украинским городам. По сообщению ведомства, российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в министерстве.
Напомним, сегодня с утра сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В районе обеда сообщалось о второй волне взрывов.
Президент России Владимир Путин ранее назвал удары по Украине ответной реакцией на преступления киевского режима, напомнив о диверсии на Крымском мосту в минувшую субботу. Глава государства подчеркнул, что на новые теракты последуют более жесткие удары.