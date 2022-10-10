СМИ сообщили о новой волне ракетных ударов крупных городов и областей Украины

Ряд СМИ сообщают о новых ракетных ударах на территории Украины, а также о последствиях обстрелов. Так, в Киеве несколько попаданий ракет пришлось на объекты критической инфраструктуры, в городе приостановлено движение поездов на всех линиях.

Харьков оказался полностью обесточен в результате многочисленных ракетных ударов, в некоторых районах отсутствует водоснабжение. Такие же последствия наблюдаются во Львове – остановлена ТЭЦ, часть города осталась без света.

Мэр Хмельницкого сообщил об ударе по инфраструктуре города, областной центр остался без света и воды.

Как сообщают «Украинские железные дороги», ракетным ударом повредилась крыша центрального вокзала в Киеве.

Новые волны ракетных ударов раздаются в крупных городах Украины. Также взрывы слышны в Ивано-Франковской, Одесской и Ровенской областях.

По заявлению «Укрэнерго», в связи с обстрелами возможны перебои со светом на территории всей страны.