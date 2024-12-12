«Еда вкусная, ничего не предвещало беды»: суд выслушал отравившихся работников «Нэфиса»

Сегодня в Приволжском суде Казани зачитали показания потерпевших по делу об отравлении сотрудников в «Нэфис Косметикс». В качестве обвиняемой выступает заведующая производством, а также шеф-повар Наиля Афлятонова. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Следствие уверено, что именно по ее вине 89 рабочих «Нэфис Косметикс» отравились в столовой предприятия. По версии следствия, в марте 2024 года заведующая производством заведения общественного питания, осуществляющего деятельность на территории предприятия «Нэфис Косметикс», допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований.

Из-за употребления макаронной запеканки сальмонеллезом заразились 89 посетителей столовой. Из них 73 человека были госпитализированы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня на заседании сторона защиты выступила с ходатайством о сокращенном порядке оглашения показаний потерпевших.

«Остается 69 человек, чьи показания практически идентичны, — подчеркнула представитель стороны защиты. — Будет достаточно озвучить лишь их фамилии, имена, отчества и диагнозы».

По словам большинства потерпевших, в тот злополучный день они питались исключительно в столовой предприятия, никаких других мест общественного питания не посещали. По их словам, еда имела обычный вкус, и ничто не предвещало беды. Однако ближе к ночи у многих поднялась высокая температура, началась сильная рвота.

«Съел запеканку с макаронами и салат. Все было в порядке, еда была вкусной. Больше в этот день нигде не ел. Уже ночью началась рвота и температура», – рассказал один из потерпевших.

Напомним, в марте 2024 года Роспотребнадзор по РТ сообщил о 40 случаях сальмонеллеза среди работников компании «Нэфис Косметикс». Все заболевшие питались 15 марта в столовой предприятия. Роспотребнадзор сразу после получения экстренных извещений провел санитарно-эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения группового заболевания. Были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Также Роспотребнадзор зафиксировал неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных цехов. Было возбуждено уголовное дело.