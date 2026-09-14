33 человека заразились кишечной инфекцией, поев в кафе NAN Кебаб в Казани

33 случая заражения кишечной инфекцией выявлено у клиентов кафе NAN Кебаб, расположенном на улице Беломорской в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ. У 22 заболевших обнаружили сальмонеллу.

Как рассказали агентству в ведомстве, все заболевшие употребляли 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб. 12 сентября специалисты Роспотребнадзора провели расследование, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения. Среди них – неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние, отсутствие документов на продукцию, горячей воды, несоблюдение поточности, режима мытья посуды, продукция с истекшим сроком.

«Снято с реализации 20 партий продукции весом 44 кг. Объект опечатан, материалы переданы в суд», – рассказал собеседник агентства.

По результатам лабораторных исследований обнаружены кишечные палочки в 3 смывах и 5 продуктах: в нарезке и заготовке из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра. Обнаружены сальмонеллы в соусе чесночном и фирменном соусе для шаурмы. Сальмонелла обнаружена и у повара, готовившего шаурму.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, пациентов положили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А.Ф. Агафонова. Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.