В РКИБ находятся 23 человека, отравившиеся после еды в казанском кафе

В Республиканской клинической больнице им. профессора Агафонова в настоящий момент находятся 23 пациента с симптомами кишечного отравления. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в республиканском Минздраве.

Как ранее сообщили «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ, все заболевшие ели 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу в кафе NAN Кебаб. 12 сентября специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние, отсутствие документов на продукцию, горячей воды, несоблюдение поточности, режима мытья посуды, продукция с истекшим сроком.

Кишечную палочку обнаружили в нарезке и заготовке из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра. В чесночном и фирменном соусах для шаурмы были выявлены сальмонеллы. Сальмонелла обнаружена и у повара, готовившего шаурму.

Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.