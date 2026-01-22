news_header_top
Происшествия 22 января 2026 12:47

Суд оштрафовал завпроизводством по делу о массовом отравлении в «Нэфис Косметикс»

В Татарстане по делу об отравлении в «Нэфис Косметикс» вынесли приговор заведующей производством организации питания Наиле Афлятоновой.

Суд установил, , что именно по вине Наили Афлятоновой 89 рабочих «Нэфис Косметикс» отравились в столовой предприятия. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в марте 2024 года заведующая производством столовой «Нэфис Косметикс» допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа.

