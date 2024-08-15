Заведующая производством пойдет под суд за отравление сотрудников «Нэфис Косметикс»

Заведующая производством организации питания предстанет перед судом после отравления 89 рабочих в столовой «Нэфис Косметикс». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в марте 2024 года заведующая производством организации питания, осуществляющей деятельность на территории предприятия «Нэфис Косметикс», допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований. В результате употребления макаронной запеканки, сальмонеллезом заразились 89 посетителей столовой. Из них 73 человека были госпитализированы.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.