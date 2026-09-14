После массового заражения кишечной инфекцией в казанском кафе возбуждено дело

Следком возбудил уголовное дело по факту массового заражения кишечной инфекцией в казанском кафе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как ранее сообщили «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ, заражение кишечной инфекцией выявлено у 33 человек. Все они употребляли 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб. 12 сентября специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние, отсутствие документов на продукцию, горячей воды, несоблюдение поточности, режима мытья посуды, продукция с истекшим сроком.

Кишечную палочку обнаружили в нарезке и заготовке из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра. В чесночном и фирменном соусах для шаурмы были выявлены сальмонеллы. Сальмонелла обнаружена и у повара, готовившего шаурму.