Отец Владимир: «Наша республика, за что бы ни взялась, все делает качественно»

О том, как в Татарстане восстанавливают православные храмы, о будущем Духовной академии в Казани, о помощи православных волонтеров бойцам СВО и о мощной поддержке во всех этих делах властей республики «Татар-информу» рассказал глава отдела Казанской епархии по взаимодействию с ВС РФ и настоятель храма на Казанке отец Владимир Самойленко.





В начале 2024 года отец Владимир был назначен председателем отдела Казанской епархии по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами

Фото: © «Татар-информ»

«Им важна наша помощь, а мы это делаем с любовью, от чистого сердца»

Практически с первых дней СВО при Свято-Тихоновском приходе города Казани сформировался коллектив добровольных помощников. В состав группы, взявшей название «Тихоновские волонтеры», вошли прихожане прихода и неравнодушные люди. Сам приход располагается в Казани на улице Адоратского. Возглавляет его протоиерей Владимир Самойленко.

В начале 2024 года указом митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла отец Владимир был назначен председателем отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Одновременно с этим его назначили настоятелем храма-памятника в честь образа Спаса Нерукотворного на реке Казанке.

В самом начале своего служения отец Владимир был полковым священником, окормлял военнослужащих. А после переезда в Татарстан, когда началась спецоперация, он не смог остаться в стороне от того, что происходило в стране, и начал активно помогать фронту.

В самом начале своего служения отец Владимир был полковым священником, окормлял военнослужащих Фото предоставлено Владимиром Самойленко

Прихожане его храма и просто неравнодушные люди активно подключились к сборам гуманитарной помощи, плетению сетей, пошиву одежды, постельных принадлежностей и многому другому.

«На нашем приходе идет сбор и для фронта, и для мирных жителей. Нам поступает очень много заявок от различных воинских частей. Мы собираем гуманитарный груз и отправляем его воинским частям. Собираем продукты и медикаменты, строительные материалы, запчасти для техники, инструменты – перечень очень большой», – рассказывает протоиерей Владимир Самойленко.

Мирные жители Донбасса, по словам отца Владимира, принимают помощь с большой благодарностью, порой даже со слезами на глазах. Бойцы, получившие гуманитарный груз, как правило, записывают видео с благодарностью, отметил протоиерей.

«Человеку всегда важно внимание, особенно в сложной жизненной ситуации. А здесь какая ситуация? Очень непростая. Им дорого наше внимание и важна наша помощь, а мы это делаем с любовью, от чистого сердца. С такой же благодарностью люди принимают нашу помощь, и нас это подвигает к еще большим трудам, еще большему усердию. Идет время, а сбор гуманитарной помощи нисколько не уменьшается. Заявок поступает все больше — волонтеры работают даже по ночам. Люди понимают, что это важно и необходимо. И такое происходит на многих приходах Казанской епархии и всей Татарстанской митрополии», – рассказывает отец Владимир.

Когда началась спецоперация, отец Владимир не смог остаться в стороне от того, что происходило в стране Фото: предоставлено Владимиром Самойленко

«В помощи фронту мы идем в авангарде»

«Наша республика оказывает очень мощную поддержку участникам специальной военной операции, а также подшефным городам Лисичанску и Рубежному. И все это делается с особой любовью. Наша республика, за что бы ни взялась, все делает качественно, масштабно. И здесь тоже. По оказанию помощи фронту мы идем в авангарде», – уверен отец Владимир.

Отец Владимир убежден – останавливаться нельзя, помощь татарстанцев очень ждут и бойцы, и мирные жители.

«Наша республика делает очень многое, я думаю, все это хорошо знают. Мы видим, каких масштабов достигло всенародное движение по поддержке СВО в Татарстане. К нему подключилось большинство жителей республики. Люди спешат и стремятся внести свой достойный вклад. Темп всем нам задает Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов. И здесь отставать никак нельзя. Эта задача – одна из главных для всей нашей республики», – рассказывает отец Владимир.

Порой люди отдают последнюю копейку, лишь бы помочь, внести свою лепту, обратил внимание протоиерей.

Отец Владимир убежден – останавливаться нельзя, помощь татарстанцев очень ждут и бойцы, и мирные жители Фото: tatmitropolia.ru

«Татарстанская митрополия изначально активно подключилась к оказанию социальной помощи. А совсем недавно на всех приходах Казанской епархии по благословению владыки Кирилла собирались средства для оказания помощи детям Лисичанска и Рубежного. Собранные средства будут направлены на покупку школьных и канцелярских принадлежностей, что очень важно в преддверии нового учебного года. Такие сборы ведутся регулярно. Гуманитарные грузы, как правило, сопровождают священнослужители нашего духовенства», – говорит он.

Раис Татарстана поддерживает и Казанскую епархию, и другие епархии Татарстанской митрополии во всех видах их деятельности, рассказал отец Владимир.

«Он помогает строить и восстанавливать не только храмы, но и духовно-просветительские центры. Вот строится духовно-просветительский центр при Варваринском храме Казани – это стало возможным благодаря помощи Рустама Минниханова. А сколько еще таких объектов по всему Татарстану! Помню, еще при владыке Феофане приехали в Балтасинский район – там замечательный старинный Троицкий храм. Внутри и снаружи он был в прекрасном состоянии. И вот мы узнаем, что к Рустаму Нургалиевичу обратились люди, попросили помочь отреставрировать церковь. Долго ждать им не пришлось. Посмотрите, как часто посещает нашу республику с Первосвятительскими визитами Святейший Патриарх Кирилл, — практически каждые два года. Думаю, это стало возможным в том числе и благодаря добрым отношениям, которые сложились между Его Святейшеством и Раисом республики. Святейший Патриарх прекрасно видит и не раз отмечал, как много Рустам Нургалиевич делает для православных Татарстана», – уверен протоиерей Владимир.

Освящение храма в честь образа Спаса Нерукотворного на Казанке совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после масштабных реставрационных работ Фото: tatmitropolia.ru

«После долгого забвения храм был приведен в идеальный порядок»

Открытие храма в честь образа Спаса Нерукотворного на Казанке – событие, которого верующие ждали долгие годы. Теперь это место, где будут молиться о российских воинах, которые участвовали в боевых действиях в разные столетия, и о тех, кто сегодня стоит на страже Родины.

Настоятелем возрожденного храма был назначен протоиерей Владимир Самойленко.

«Произошло историческое событие – открытие храма-памятника, посвященного Нерукотворному образу Господа нашего Иисуса Христа. Его освящение совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после масштабных реставрационных работ. После долгого забвения храм был приведен в идеальный порядок. Это радость для всех жителей нашей славной Республики Татарстан и паломников, которые приезжают к нам в гости. Многие ждали этого долгое время – слава Богу, что реставрационные работы позади, и храм открыт для посещения ежедневно с 9.30 до 19.00. По благословению нашего митрополита Кирилла мы совершаем здесь Божественные литургии по субботам и воскресеньям», – рассказал протоиерей Владимир Самойленко.

Первую Божественную литургию после освящения храма совершил владыка Кирилл. Так богослужебная жизнь вернулась в это святое место.

«Место это священное не только для Казани и Татарстана, но и для всей России. Храм является одним из старейших памятников, посвященных павшим воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество наше. Если говорить конкретно о памятнике, он был возведен по повелению императора Александра I. Вид церкви, автором проекта которой стал архитектор Николай Алферов, не совсем обычный. Он находился под впечатлением от архитектуры древних Греции и Египта и поэтому предложил императору проект храма в виде усеченной пирамиды», – рассказал отец Владимир.

Теперь это место, где будут молиться о российских воинах, которые участвовали в боевых действиях в разные столетия, и о тех, кто сегодня стоит на страже Родины Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Храм-памятник располагается на острове – отсюда открываются удивительные виды на Казанский Кремль, на город»

«Храм-памятник располагается на острове – отсюда открываются удивительные виды на Казанский Кремль и на город. Я думаю, что все только начинается и желающих прийти сюда будет все больше. Надеемся, что со временем создастся пусть небольшая, но крепкая община. Думаю, что с Божьей помощью все станет реальным и возможным. Сердце радуется, что еще один духовный корень нашего града Казани вернулся к жизни, и мы верим и надеемся, что он со временем принесет многие добрые плоды», – уверен протоиерей.

К острову, где стоит храм-памятник, ведет новый мост. В начале моста установлена табличка с надписью: «Это место освящено историей». А в конце моста — другая со словами: «Это место освящено памятью».

«Эта была идея Института развития городов. Мы долго размышляли над тем, какой текст окажется ‘’тем самым’’. Нужно было подобрать хорошие и правильные слова. Владыка Кирилл благословил, и после этого они были воплощены в камне», – объяснил он.

Храм венчает Георгиевский крест, покрытый сусальным золотом. Исторически именно эта форма креста была выбрана для храма-памятника.

«Это храм-памятник, поэтому по задумке автора проекта его венчает Георгиевский крест. Георгиевский крест — это историческая воинская награда, ныне возрожденная в нашем Отечестве Президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул отец Владимир.

Планируется, что к 29 августа, к престольному празднику храма, установят звонницу – сейчас в Ярославле отливают девять колоколов, вес самого большого составит 473 кг.

«Звонница у храма-памятника была исторически, но в силу различных обстоятельств ее в первоначальном виде решили не воссоздавать. При этом было принято решение устроить другую непосредственно в здании храма. Надеемся, что в скором времени колокольный звон будет разливаться над водной гладью и радовать людей», – поделился протоиерей.

У Бога случайностей не бывает, все совершается по Божиему устроению. И не случайно, уверен отец Владимир, что престольный праздник храма-памятника празднуется накануне Дня республики и Дня Казани.

«Совсем рядом дни, когда мы молитвенно прославляем Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа и празднуем День нашей республики. Когда мы говорим об истории этого храма, то мы говорим и об истории Отечества, о подвигах наших солдат. Потому что этот храм посвящен всем воинам, которые несли ратное служение во благо великой России и любимого Татарстана», – рассказал настоятель храма.

Всего этого удалось достичь благодаря Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Раису республики Рустаму Минниханову и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу Фото: tatmitropolia.ru

«Он является глубоко верующим человеком – в основе его жизни и его трудов лежит вера»

Всего этого удалось достичь благодаря Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Раису республики Рустаму Минниханову и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, подчеркнул отец Владимир.

«Рустам Нургалиевич — глубоко верующий человек, в основе его жизни и трудов лежит вера. Для него вера — не формальность. Как глава региона он абсолютно одинаково относится к мусульманам и к православным. Посмотрите, сколько внимания в республике уделяется всем традиционным религиям! Раис очень многое делает для возрождения духовно-нравственных ценностей нашего народа. Мы видим, что ежегодно все больше паломников и туристов приезжает в Татарстан, и радуемся этому. Это и есть общественная оценка трудов нашего Раиса. К пустому колодцу за водой не ходят», – подчеркнул протоиерей.

Рассказывая о возрождении духовной жизни в Татарстане, отец Владимир не мог не вспомнить о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери.

«Когда храм был разрушен, люди надеялись на восстановление святыни. И это время пришло. В 2015 году Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании Казанского собора. Произошло это 4 ноября, в День празднования Казанской иконы Божией Матери, в День народного единства. В тот же день Раис подписал указ о строительстве Болгарской исламской академии. В 2016 году приступили к строительству собора. За короткие сроки величественный собор на месте явления чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы был воссоздан во всей своей первозданной красоте. Это великое чудо и великая радость для всей России, ведь Казанский образ Пресвятой Богородицы есть в доме каждого православного», – рассказывает он.

Восстанавливаются и храм Николы Тульского, и корпуса Казанского Богородицкого монастыря Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«При такой динамике все выполняется на очень высоком, качественном уровне»

Восстанавливаются и храм Николы Тульского, и корпуса Казанского Богородицкого монастыря.

«Уже выполнен значительный объем строительных работ. В этом году, к нашей великой радости, уже в четвертый раз Святейший Патриарх совершил первосвятительский визит в Казань. Он мог воочию убедиться, как активно ведутся строительно-реставрационные работы, которые идут практически в круглосуточном режиме – работа там ни на час не прекращается. При такой динамике все выполняется на очень высоком, качественном уровне. Конечно, мы верили, что это должно произойти, но произошло это гораздо быстрее, чем мы надеялись», – поделился протоиерей.

Планируется, что эти работы будут завершены к 4 ноября. В одном из восстановленных корпусов разместят Духовную академию.

«Даст Бог, и это тоже станет особым событием, ведь будет восстановлена историческая справедливость. И владыка Кирилл многое делает для этого. В Казани с конца XVIII века функционировала прославленная духовная академия, закрытая в советские годы. Казанско-Богородицкий монастырь – прекрасное место для ее размещения. Это центр города, рядом находятся Казанский кафедральный собор и Казанский государственный университет. То есть будет хорошая коммуникация с высшими учебными заведениями нашей республики», – говорит отец Владимир.

Он напомнил, что совсем недавно Священный синод Русской православной церкви открыл в Казанской духовной семинарии аспирантуру.

«Это очень важный шаг на пути к воссозданию академии. Усилия владыки Кирилла поддерживает Раис Татарстана. Надо сказать, что Рустам Нургалиевич неоднократно бывал в Казанской семинарии, оказывал помощь для укрепления материально-технической базы духовной школы, за что ему благодарны семинаристы и вся профессорско-преподавательская корпорация. Без этой помощи трудно было бы развивать православное богословие. Совсем недавно отмечалось 300-летие Казанской духовной семинарии. К этому событию был приурочен V Форум православной общественности Республики Татарстан. Опять же, все было проведено на высоком уровне благодаря поддержке Раиса республики», – рассказал священник.

На сегодняшний день ведущим духовным учебным заведением России является Московская духовная академия, за ней идет Духовная академия Санкт-Петербурга, затем – Сретенская и на очереди – Казанская.

Планируется, что учиться в Казанской духовной академии будут студенты со всего мира.

«Двери духовной школы открыты для всех желающих в ней учиться. Наверное, спустя какое-то время станет возможным и обмен студентами, как обычно это бывает в высших учебных заведениях. В духовной школе создаются все необходимые условия. Все эти процессы проходят при особом попечении владыки Кирилла. Смею предположить, что когда будет возрождена академия, условия продолжат улучшаться. Тем более что сохраняется разносторонняя поддержка со стороны руководства Татарстана», – подытожил отец Владимир.