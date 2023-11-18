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Минниханов: 300-летие Казанской духовной семинарии должно пройти на самом высоком уровне
В Казани 20 и 21 ноября состоятся мероприятия, приуроченные к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Они должны быть проведены на самом высоком уровне, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.
«Учитывая большое общественное значение форума, поручаю главам муниципальных образований обеспечить участие в нем делегаций городов и районов и лично принять участие, — сказал руководитель республики. — Все мероприятия надо провести на самом высоком уровне».
Он отметил, что 20 ноября пройдет научно-практическая конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», 21-го числа — V Форум православной общественности Республики Татарстан.
Всего участниками станут 600 делегатов от Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, высшее духовенство Русской православной церкви, представители федеральных и республиканских органов власти, науки и культуры.
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