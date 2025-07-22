Патриарх Кирилл совершил малое освящение храма на Казанке

Фото: Православие в Татарстане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма Спаса Нерукотворного на Казанке.

Перед Богослужением предстоятелю Русской Православной Церкви рассказали о том, как идут реставрационные работы, которые начались в прошлом году.

Вместе с Патриархом прибыли Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марсель Айзатуллин, председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Храм станет главным для военных Татарстана, поэтому на освящение пришли начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Мироненко, а также участники СВО, курсанты-танкисты и суворовцы.

«Всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием — освящением еще одного Божьего храма. Храмы мы строим для того, чтобы обращаться с молитвой к Богу. Конечно, можно молиться и дома, но в Слове Божием сказано: “Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”. Когда человек молится один, он опирается лишь на свои силы. А когда мы молимся вместе — это уже совокупная энергия всех нас. Чем нас больше, тем мощнее духовный столп, восходящий к небу. Вот почему важно молиться не только дома, но и в храме», — обратился Патриарх к собравшимся.

В дар храму Святейший передал икону святого праведного воина Феодора Ушакова. Также Патриарх благословил курсантов, суворовцев и участников СВО, вручив каждому образ Казанской иконы Божией Матери.

«Особые слова — ветеранам СВО. Вы прошли через тяжелейшие испытания. Там, где идут бои, всегда есть риск получить ранение или погибнуть. Но воинский подвиг — в готовности исполнить долг, не думая о себе. Так служили все православные воины, включая Федора Ушакова. В память о сегодняшнем дне я хочу передать вам Патриаршее благословение, запечатленное на Казанской иконе — одной из величайших святынь Руси», — сказал архиепископ.

Храм Спаса Нерукотворного был построен в 1823 году, но при советской власти был закрыт. В прошлом году началась масштабная реставрация, которая уже завершена. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Ожидается, что храм откроется для прихожан 29 августа — в престольный праздник.

Накануне Патриарх Кирилл совершил торжественное Богослужение в Казанском соборе в честь явления Казанской иконы Божией Матери. Также он осмотрел ход реставрации храма Николы Тульского в Богородицком монастыре и посетил Казанский Кремль, где встретился с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. На встрече обсудили взаимодействие религий в республике.