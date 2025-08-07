У храма Спаса Нерукотворного на Казанке появится звонница с девятью колоколами

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

У храма-памятника Спаса Нерукотворного на Казанке появится звонница с девятью колоколами. Об этом сегодня во время пресс-тура, посвященного завершению реставрации храма, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы видим, что сейчас здесь нет звонницы, хотя исторически здесь она была. Сейчас отливают девять шикарных ярославских колоколов. Вес самого большого составит 473 кг», – рассказал Иван Гущин.

Он отметил, что митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла попросят освятить колокола ко Дню республики.

Расположится звонница на западном портике.