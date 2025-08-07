news_header_top
Общество 7 августа 2025 10:06

У храма Спаса Нерукотворного на Казанке появится звонница с девятью колоколами

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

У храма-памятника Спаса Нерукотворного на Казанке появится звонница с девятью колоколами. Об этом сегодня во время пресс-тура, посвященного завершению реставрации храма, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы видим, что сейчас здесь нет звонницы, хотя исторически здесь она была. Сейчас отливают девять шикарных ярославских колоколов. Вес самого большого составит 473 кг», – рассказал Иван Гущин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он отметил, что митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла попросят освятить колокола ко Дню республики.

Расположится звонница на западном портике.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Религия #храм
