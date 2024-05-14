Операция «Курорт», запрет электросамокатов и ловля бомжей: как Челны готовятся к лету

Наиль Магдеев подчеркнул, что набережная и скверы должны быть безопасными для детей

Фото: nabchelny.ru

«Парки и скверы — места массового отдыха для людей, не для транспорта»

Накануне летних отпусков и школьных каникул мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал запрет исполкома на электрические транспортные средства на городских набережных и в парках.

Напомним, в конце апреля на набережной Табеева установили новый знак, запрещающий движение на «средствах индивидуальной мобильности»: самокатах, гироскутерах, моноколесах, сигвеях – всех тех, где есть двигатель. Запрет действует на протяжении всей набережной. На обычных самокатах, велосипедах, роликах кататься можно.

«Много споров по поводу транспорта, двух- и четырехколесного, в наших парках и скверах, но, безусловно, там его быть не должно. Парки и скверы — места массового отдыха для людей, не для транспорта. Какие могут быть еще дискуссии?» — задал риторический вопрос мэр.

В конце апреля на набережной Табеева установили новый знак, запрещающий движение на «средствах индивидуальной мобильности» Фото: t.me/nabchelnyofficial

Он подчеркнул, что набережная и скверы должны быть безопасными для детей. «Чтобы любой родитель мог спокойно отпустить своего ребенка. Он там на своем самокате, на маленьком велосипеде катается или просто пешком ходит, играет», — заметил Магдеев.

«100-150 метров ходьбы полезно для кровообращения»

В Набережных Челнов нет ни одной службы, где можно было бы взять в аренду электросамокат. В конце апреля 2022 года в Автограде появились самокаты сервиса Whoosh, однако затем они их отправили на штрафстоянку. Причем владелец еще и заплатил за это, так как исполком потратился на транспортировку и хранение.

Горожане бурно отреагировали на исчезновение самокатов. Некоторые даже назвали город большой деревней, где нет ни каршеринга, ни электросамокатов.

В Набережных Челнов нет ни одной службы, где можно было бы взять в аренду электросамокат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На это мэрия провела опрос и выяснила у самих жителей, нужны ли в Автограде электросамокаты. Мнения челнинцев разделились практически поровну. Но все же большинство – 52% заявили, что езда на электросамокате может быть опасной и для водителя, и для окружающих.

«Электросамокаты — это источник повышенной опасности», – заявил тогда Магдеев, чье мнение только подкрепили данные опроса.

Сегодня мэр напомнил, что еще пару лет назад по набережной «рассекали на BMW и мотоциклах». Он поручил главам администраций районов следить за ситуацией и ограничить движение транспорта в парках.

«Этого больше не будет. Главы районов, вы должны это решение принять. До набережной и парка можно дойти — 100–150 метров ходьбы полезно для кровообращения. Все условия созданы», — отрезал мэр.

Причем только на днях в парке «Прибрежный» отдыхающие сняли на видео молодого человека, который передвигался на гоночном мотоцикле. Магдеев отметил, что для такой техники в городе есть специальный стадион, развитием которого занимается бизнесмен Наиль Хуббатуллин.

Видео: t.me/chelny_onlinee

«Прекрасный спортивный объект для мотокросса. Поэтому правильно люди возмущаются, что там, где они гуляют и отдыхают, на мотоциклах ездят, на автомобилях заезжают. Стоянки есть, они работают. Ими можно и нужно пользоваться. Места массового отдыха — это не места передвижения транспорта», — добавил Магдеев.

Айрат Ханбиков доложил о работе по профилактике преступлений и административных правонарушений, которые совершаются летом в общественных местах Фото: nabchelny.ru

Для челнинцев введут план «Курорт»

Начальник Управления МВД России по Набережным Челнам Айрат Ханбиков доложил о работе по профилактике преступлений и административных правонарушений, которые совершаются летом в общественных местах.

Так, с 25 мая по 15 сентября буден введен в действие план мероприятий «Курорт» по обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха граждан. Всего в Набережных Челнах 29 таких мест, особо значимые из них — это парки «Прибрежный», «Победа», «Комсомольский», «Сидоровский», «Гренада», бульвары «Энтузиастов» и «Боровецкий», набережная имени Габдуллы Тукая, городской пляж.

Ежедневно в общественных пространствах будут дежурить 10 сотрудников полиции, а также 18 представителей общественных формирований и муниципальных служащих.

В прошлом году в рамках операции «Курорт» было раскрыто три преступления, выявлено 67 административных правонарушений.

До 31 мая сотрудники МЧС, ГИМС, представители санэпидемстанции, «Горкомунхоза», исполкома и Центрального района проведут обследование пляжной зоны, проверят спасательные и медицинские пункты. После примут решение – открывать или нет городской пляж.

Наиль Магдеев поручил провести заседание антитеррористической комиссии и проверить работу системы «Безопасный город». Он прокомментировал, что все парки, скверы и пляжи должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и они должны быть в рабочем состоянии.

«Посмотрите, если нужны дополнительные финансовые ресурсы, эти ресурсы нужно найти», — отметил руководитель города.

Магдеев также напомнил, что в городе благодаря руководству страны и Раису РТ Рустаму Минниханову построено и приведено в порядок около 30 общественных пространств.

В городе благодаря руководству страны и Раису РТ построено и приведено в порядок около 30 общественных пространств Фото: t.me/nabchelnyofficial

Главам районов руководитель города также поручил следить за порядком в парках, выезжать на места для мониторинга ситуации.

«Нужно обратить внимание, что там происходит в дневное и вечернее время. Вы сами там должны быть, коллеги. Это ваша работа, ваша служба. Если уж не ежедневно, то через день вы и ваши помощники — заместители четко должны знать обстановку в том или ином парке и сквере, где что происходит. Если это пляж – знать, кто работает, кто дежурит, как обстановка», — поручил Наиль Магдеев.

Магдеев: «Я понял, что деньги можно только заработать»

Для обеспечения спокойствия дачников сотрудники полиции с муниципальными служащими будут проводить еженедельные рейды. Будут искать заброшенные участки, где обитают бомжи.

Также запланировано проведение операции под условным названием «Подросток». В ней примут участие представители комиссии по делам несовершеннолетних, работники образования и здравоохранения.

Мэр акцентировал внимание руководителей на организации безопасного летнего отдыха детей.

«Мы все загородные оздоровительные лагеря принимаем не только в плане питания и организации отдыха детей, но и в плане обеспечения безопасности. Эти вопросы в повестке дня уже стоят. На дворе середина мая. Дети скоро начнут готовиться к завершению учебного года и началу отдыха в летних оздоровительных лагерях. Все, что касается занятости детей, нужно отработать», — поручил Магдеев.

Более 6 тыс. челнинских подростков будет трудоустроено на летний период. Ежегодно количество желающих подработать школьников только растет, заметил мэр.

«На трудоустройство детей денег жалеть нельзя. Это как раз из той части, где на детях экономить не надо: желают работать — надо привлекать. Дети должны быть заняты: активным отдыхом, спортом, мероприятиями. Если есть желание работать и заработать, принести лишний рубль в семью, это нужно только приветствовать и полным рублем платить», — отметил руководитель города.

Он также рассказал, как сам зарабатывал деньги, будучи 13-летним школьником, учеником 7-го класса.

«Мы работали по 8 часов, когда нам было по 13-14 лет. Никто за нами не надзирал — ни прокурор, ни трудовая инспекция. Я шел на работу в 7 и возвращался в 16 часов, обедал с 11 до 12 часов в рабочей столовой. Я понял, что такое трудовой коллектив и что деньги можно только заработать. Других вариантов нет. Вот это было трудовое воспитание», — поделился Магдеев опытом.

«Насыщенная повестка дня нашей мощной республики»

Более 150 сотрудников челнинского гарнизона полиции будут охранять общественный порядок на Играх БРИКС.

«С 8 по 24 июня отряд набережночелнинского гарнизона полиции планирует выехать в служебную командировку в Казань для обеспечения охраны общественного порядка в период подготовки и проведения Игр БРИКС. Это будет более 150 сотрудников. Сегодня тоже наш отряд гарнизона, более 100 сотрудников, выехал на форум [„Россия — Исламский мир: KazanForum“]», — рассказал Айрат Ханбиков.

Более 150 сотрудников челнинского гарнизона полиции будут охранять общественный порядок на Играх БРИКС Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нагрузка на исполком, как уже сказал наш коллега, начальник УВД Айрат Равилович, увеличится с учетом привлечения Набережночелнинского гарнизона на проведение масштабных мероприятий российского и международного уровня в Казани. Со всех муниципалитетов будут привлечены силы и средства в Казань. Это и исламский форум, и заседание государств — членов БРИКС, и Игры БРИКС — насыщенная повестка дня нашей мощной республики. Мы с пониманием к этому относимся. Поэтому все дополнительные частные охранные предприятия, Управление охраны общественного порядка, добровольные дружины нужно привлекать», — прокомментировал ситуацию мэр Наиль Магдеев.

Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 10 по 26 июня. При проведении состязаний будут задействованы 18 спортивных объектов. Игры пройдут в открытом формате. Ожидается около 5 тыс. участников из 60 стран. Для участников соревнований будут организованы культурная и экскурсионная программы. В частности, гости смогут принять участие в народном празднике Сабантуй, который совместят с церемонией закрытия игр.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане с 14 по 19 мая. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что обсудят на форуме в этом году. Приветствие его участникам и гостям направил Президент РФ Владимир Путин. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести KazanForum и «Изге Болгар жыены» на высоком уровне.