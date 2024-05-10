Путин обратился к участникам KazanForum: Дорожим связями с мусульманскими странами

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям юбилейного XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что Татарстан в очередной раз демонстрирует богатый потенциал и твердый настрой на движение вперед в различных областях. Его достижения наглядно подтверждают весомый вклад, который российские мусульмане и жители республики всех национальностей вносят в развитие родной страны, укрепление ее суверенитета и влияния, поддержание стабильности и согласия.

«Россия дорожит традиционно дружественными связями с мусульманскими странами. Высоко ценим их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах», — заметил глава государства.

Он напомнил, что Россия совместно с мусульманскими странами выступает за формирование многополярного мира — демократичного, основанного на равноправии и справедливости. Москва настроена на дальнейшее развитие отношений во всех сферах.

«Большое значение придаем очередному заседанию Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ с участием представителей Организации исламского сотрудничества, — подчеркнул Владимир Путин. — Важно, что взаимодействие России с этой авторитетной международной структурой по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня развивается по нарастающей».

В заключение он выразил уверенность в том, что участники форума проведут конструктивный и содержательный диалог, который поспособствует дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между странами-участницами.

Напомним, что в этом году KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо».