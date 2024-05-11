Минниханов поручил провести KazanForum и «Изге Болгар жыены» на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать проведение предстоящих на следующей неделе событий — XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и традиционного праздника «Изге Болгар жыены» на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов напомнил, что на следующей неделе в регионе стартует юбилейный, 15-й по счету экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Его участниками станут представители более 80 стран мира и свыше 80 регионов Российской Федерации, отметил он.

В рамках программы KazanForum планируется провести более 170 мероприятий с участием руководителей федерального уровня и зарубежных стран, свыше 140 деловых сессий.

Вспомнил Раис Татарстана и о посвященном годовщине принятия ислама Волжской Булгарией торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены», которое состоится 19 мая.

Гостями этого события станут лидеры мусульманской уммы России, участники Всероссийского форума религиозных деятелей и делегаты KazanForum, заметил Минниханов.

«Большая нагрузка будет у правоохранительных органов, у транспортной системы региона, индустрии гостеприимства. Всё это должно работать надежно и на высоком уровне», — поручил Раис РТ.

Кроме того, он выразил благодарность всем причастным к организации праздничных мероприятий по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Их участниками стали в общей сложности 217 тыс. человек.

«Хочу поблагодарить правоохранительные органы — за обеспечение безопасности, глав муниципальных образований, республиканский актив и всех организаторов от министерств и ведомств, которые были задействованы», — сказал Рустам Минниханов.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в столице Татарстана, в МВЦ «Казань Экспо», с 14 по 19 мая. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что обсудят на форуме в этом году. Приветствие его участникам и гостям направил Президент РФ Владимир Путин.