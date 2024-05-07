Миннулина рассказала, что обсудят на KazanForum в этом году

Во время KazanForum в этом году с Кувейтом впервые пройдут обсуждения в рамках заседания межправительственной комиссии, также впервые в деловую программу включили съезд счетных палат ОИС и налоговых органов стран СНГ. Об этом заявила руководитель Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина в интервью «Интерфаксу».

Она добавила, что с учетом федерального статуса форума большое внимание уделят встречам по двустороннему сотрудничеству: с Саудовской Аравией, Малайзией, с Ираном – по туризму, с Узбекистаном – по вопросам миграционной политики.

Что касается приезда правительственных делегаций, то на данный момент официально ждут делегации от Абхазии, Афганистана, Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Иордании, Ирана, Камеруна, Катара, Киргизии, Ливии, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Турции, Туркмении, Узбекистана, Уганды. Помимо этого, зарегистрировались и подтвердили участие свыше 50 дипломатов от посольств и консульств стран ОИС. Самые многочисленные иностранные делегации будут из Малайзии и Ирана.

Говоря про региональных участников, Минуллина напомнила, что в 2023 году их было 85. Сейчас руководители субъектов вовлекаются активнее.

«Более 20 губернаторов регионов России лично планируют принять участие. Ранее было 2-3 губернатора максимум. Это тоже для нас сигнал – площадка становится интереснее», - делится Минуллина.

Ранее руководитель АИР Татарстана заявляла, что на KazanForum возлагается особая ответственность.