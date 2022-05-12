Исполком Челнов: Большинство горожан против электросамокатов

Инфраструктура Набережных Челнов не готова для интенсивного движения электросамокатов, так как это создает угрозу для безопасности окружающих, и взрослых, и детей. Таким мнением поделился руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии, отвечая на вопросы журналистов.

«Вопрос это достаточно субъективный, однако отрицательный ответ очевиден для тех, чьи дети пострадали, а не дай бог и погибли на этих самокатах», — отметил Салахов.

В то же время руководитель подчеркнул, что с ним солидарны и большинство горожан. Ранее в соцсети администрации был запущен опрос с целью узнать мнение, нужны ли городу самокаты, в котором приняли участие более почти 6 тыс. респондентов.

«67% из числа опрошенных ответили отрицательно. Аналогичный вопрос был представлен в другой группе, где также 56% ответили негативно. Можно сказать, что здесь понятно отношение и мнение жителей по работе сервиса проката электросамокатов», — отметил глава исполкома.

С появлением сервиса проката электросамокатов в городе участились обращения в учреждения здравоохранения города. С начала сезона семь человек обратилось в травпункт БСМП и один ребенок в Камский детский медицинский центр. «Это обращения тех людей, которые воспользовались услугами электросамокатов», — заключил глава исполкома.

Прокат электросамокатов объявил о работе в автограде 28 апреля — на улицах города появилось около ста аппаратов Xiaomi Mijia. Транспортом и парковками можно было пользоваться на территории нового города. 4 мая транспортные средства помещены на штрафстоянку.