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На набережной Табеева в Челнах запретили кататься на электросамокатах и гироскутерах
На набережной Табеева в Набережных Челнах установили новый знак, запрещающий движение на средствах индивидуальной мобильности. Запрет действует на протяжении всей набережной.
«Цель установки знака — минимизировать риски, связанные с возможными столкновениями», — рассказали «Татар-информу» в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
Под запрет попали электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие транспортные средства с использованием двигателя.
На обычных самокатах, велосипедах, роликах кататься можно, уточнили в мэрии.
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