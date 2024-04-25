На набережной Табеева в Челнах запретили кататься на электросамокатах и гироскутерах

На набережной Табеева в Набережных Челнах установили новый знак, запрещающий движение на средствах индивидуальной мобильности. Запрет действует на протяжении всей набережной.

«Цель установки знака — минимизировать риски, связанные с возможными столкновениями», — рассказали «Татар-информу» в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Под запрет попали электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие транспортные средства с использованием двигателя.

На обычных самокатах, велосипедах, роликах кататься можно, уточнили в мэрии.