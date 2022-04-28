В Челнах начал работу крупный федеральный сервис проката электросамокатов

В Набережных Челнах начал работу федеральный сервис проката электросамокатов. Сегодня на улицах города появилось более ста аппаратов Xiaomi Mijia, пишут «Челнинские известия».

Транспортом и парковками можно пользоваться на территории нового города, в поселках ЗЯБ и ГЭС их пока нет.

Чтобы взять электросамокат, необходимо установить на смартфон приложение и с его помощью оплачивать аренду — 40 рублей за прокат плюс 5 рублей за каждую минуту.

Парковки оборудованы на основных проспектах и улицах города, они есть в приложении. Оставлять самокаты просят так, чтобы транспорт никому не мешал.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани утверждено 500 пунктов проката электросамокатов.