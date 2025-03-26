«Они тоже из десанта»: как питомцы помогают бойцам СВО на передовой

Покидая дома, оказавшиеся в районах боевых действий, местные жители зачастую вынуждены оставлять в них своих питомцев. Брошенные животные – обычное следствие военных конфликтов. Кто-то из них приспосабливается к дикой жизни, кто-то гибнет, а кто-то находит новых хозяев. Четвероногие становятся для бойцов не только «мохнатым антистрессом», но и верными помощниками.

Стандартная история приключилась с кошкой Чернушкой и собакой по кличке Фишка. Они прибились к подразделению разведчиков ВДВ и были негласно зачислены в его боевой состав.

«Когда мы стояли под Луганском, недалеко от города Счастья, к нам прибилась маленькая собачка. Бойцы ее прикормили и прозвали Фишкой. Почему так назвали, догадаться совсем не трудно – громко облаивать всех незнакомцев и тем самым подавать сигнал, что в подразделении чужой, было ее отличительной особенностью», – рассказал один из военнослужащих.

Спустя какое-то время разведчикам пришел приказ – выдвинуться на новые позиции. Оставлять такого ценного товарища, как Фишка, никто не хотел, поэтому было решено забрать собаку с собой.

На новом месте Фишка очень быстро нашла себе жениха и стала мамой, но собачье счастье продлилось недолго.

«В один из дней наш взвод вышел на пробежку вдоль дороги, и Фишка, как обычно, побежала вместе с нами. Вдруг откуда-то вылетел грузовик и сбил бедную собаку. Мы изо всех сил старались ее спасти, но безуспешно», – с сожалением заметил боец с позывным МЧС.

В подразделении десанта Фишку заменила ее дочь, которая унаследовала от матери не только кличку, но и боевой характер.

«Она точь-в-точь похожа на свою маму. Фишка-младшая постоянно заступает с нами на дежурства и исправно несет службу – как днем, так и ночью. Пройти мимо нее незамеченным просто невозможно, причем облаивает она только чужаков. Собака очень не любит, когда человек в ее сторону направляет оружие, и обходит таких за три версты», – отметил один из разведчиков.

Самые коварные враги бойцов в блиндажах вовсе не дроны или артиллерия противника. Они намного меньше вражеской ДРГ, но гораздо хитрее и способны портить продукты питания, одежду, снаряжение и специальную аппаратуру. Эти враги – обыкновенные мыши, а бороться с ними десантникам помогает кошка по кличке Чернушка.

«В наше подразделение она (Чернушка – прим. Т-и) попала еще совсем маленькой – бойцы случайно наткнулись на заблудившегося в поле котенка», – пояснил МЧС.

Чернушка очень быстро научилась охотиться на мышей, и совсем скоро в блиндажах от них не осталось и следа.

«У нее много имен, каждый зовет кошку по-своему, но мы все благодарны ей за то, что она избавила нас от серой напасти. Здешние грызуны настолько голодные, что дырявили не только снаряжение и одежду, но и покушались на спящих бойцов», – признался один из разведчиков.

Десантники не могут нарадоваться, глядя на своих питомцев, и каждый разведчик пытается их приласкать или угостить, а те отвечают на заботу исправной «боевой» службой.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильи Суханова, журналиста газеты «На страже Заполярья».