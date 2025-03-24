Морпех Северного флота из Челнов о своем пути на СВО: «Готовы дать отпор любому врагу»

На передовой позывной отражает суть бойца, его историю и характер. Штурмовик морской пехоты Северного флота с позывным Дан прошел через тяжелые испытания. «Дан» – это третья форма неправильного английского глагола «делать», которая употребляется в прошедшем времени, в каратэ – это уровень мастерства, а на иврите – «судья».

Адель родился в 1995 году в Набережных Челнах, но его семья вскоре покинула город, обстановка в котором была тогда достаточно криминогенной. Семья переехала в деревню в Нижегородской области, в старый дореволюционный дом, который когда-то принадлежал их раскулаченному прадеду. Дом был ветхий, с угольным отоплением, а быт –тяжелым.

Но, по словам бойца, именно такая жизнь закалила его. Главным наставником для него стал дед – кадровый военный, командир, воспитанный офицерами, прошедшими обе мировые войны. «Наверное, именно он оказал на меня самое сильное влияние», – признался Дан. Дед учил его дисциплине, ответственности, рассказывал о военных подвигах. Эти уроки пригодились, когда Аделю самому пришлось столкнуться с войной.

С детства он увлекался спортом. В деревне у них с друзьями была самодельная «качалка» – старый гараж, где они тренировались с гирями и гантелями. Позже, в Москве, Адель попал в школу олимпийского резерва и всерьез занялся греко-римской борьбой. Его наставником стал заслуженный тренер России Геннадий Миронов.

«Он в нас вкладывал душу. Это была не просто учеба, а настоящая работа – две тренировки в день по два академических часа. Мы платили за успех потом, кровью и травмами», – поделился воспоминаниями морпех. Постоянные соревнования, жесткий режим, строгие диеты для сгонки веса. Все это научило уроженца Челнов терпеть боль, преодолевать себя, не сдаваться.

После 9-го класса он поступил в колледж, чтобы учиться на спортивного тренера, но в итоге выбрал юридическое направление и работал в сфере безопасности. Однако мысли о военной службе его не оставляли.

Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Адель долго не раздумывал. Он понимал, что конфликт не закончится быстро, и осенью того же года подписал контракт (параллельно проходила частичная мобилизация).

Сначала его определили в мотострелковую бригаду, но позже перевели в морскую пехоту Северного флота. «Мы с друзьями хотели служить в одном подразделении. В итоге нас распределили в Печенгу», – пояснил он.

Первый боевой опыт он получил под Сватово, в районе Куземовки и Новоселовки. Там шли ожесточенные бои. «По слухам, там было до 200 тыс. бойцов противника. Мы заходили на передний край, держали позиции по три месяца. Это были тяжелейшие бои, активная оборона. Другие подразделения заходили и откатывались через пару дней, а мы оставались до конца», – заметил Дан.

Один из самых запомнившихся боев – штурм здания, где засел противник. Бойцы шли при поддержке танка. «Когда эта махина стреляет по одноэтажному дому, он просто разлетается. Но и по нам работали жестко – 120-миллиметровые минометы, сбросы с дронов», – признался он.

Самый страшный момент случился под Богдановкой. Его отряд держал укрепление: шесть человек занимали крохотный блиндаж. Вражеские FPV-дроны кружили над ними, пытаясь выкурить бойцов. В один из дней два таких дрона залетели прямо внутрь.

«Они не взорвались только по случайности – влетели в спальный мешок, висевший на входе. Если бы сдетонировали, нас бы просто не стало», – констатировал морпех.

За два года СВО характер боев изменился. «Раньше главную опасность представляли танки и артиллерия. Теперь же смерть может прилететь с небес в любой момент», – объяснил он. Сейчас ключевую роль играют дроны. Их точность увеличилась, и даже в тылу нельзя чувствовать себя в безопасности.

«Даже за три километра от передовой ты не можешь чувствовать себя в безопасности. Сначала сбросы были неточными, но сейчас они попадают практически всегда. Люди, которые этого не понимают, долго не живут», –пояснил штурмовик.

Теперь Дан командует отделением и обучает новичков. «Главное – физподготовка. Если у тебя нет сил таскать бронежилет и боекомплект, ты бесполезен. Еще важны знания – топография, маскировка. Чем дольше тебя не видят враги, тем дольше ты жив», – подчеркнул он.

Сам уроженец Татарстана хорошо освоил искусство скрытности. За все время службы в его тщательно замаскированную позицию ни разу не прилетело прямого удара. «Мы не светились, в отличие от тех, кто оставлял мусор или ходил без прикрытия», – уточнил он.

После окончания службы Дан планирует вернуться к семье и работать в сфере безопасности. «Я хочу больше времени проводить с сыном, брать его в походы, учить выживанию в природе», – отметил он.

Однако пока он и его товарищи продолжают выполнять боевые задачи. Адель пытается смотреть на происходящее отстраненно: «В войнах человечество всегда теряет цвет нации. Это лучшие ребята, которые могли бы стать врачами, инженерами, учеными. Надо сделать выводы, чтобы подобное не повторилось».

«Хочешь мира – готовься к войне. Именно поэтому мы всегда должны быть готовы дать отпор любому врагу!» – вместе с тем убежден он.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильи Суханова, журналиста газеты «На страже Заполярья».