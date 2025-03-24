«Показали врагу свои «зубы»: как челнинец служит в Арктической мотострелковой бригаде

Арктические мотострелки, которых на фронте называют «северными волками», с первых дней СВО показали врагу свои «зубы». Сейчас их основной задачей на херсонском направлении является предотвращение прорыва противника через Днепр. В перерывах между боями они оттачивают мастерство – занимаются огневой подготовкой, тактической медициной и топографией.

«Постоянные тренировки – это единственный способ выжить. Когда вокруг рвутся снаряды, нет времени думать, остается только рефлекторно выполнять то, что ты довел до автоматизма», – говорит боец с позывным Нига.

Он родился в 1996 году в Набережных Челнах в обычной трудовой семье: мать работала на почте, отец – на пилораме, позже пытался вести свой бизнес, но дело не пошло. После школы парень поступил в лесотехнический колледж, а затем ушел в армию, служил в Хабаровском крае.

«Я уже был готов подписать контракт, но позвонила мама и сказала, что отец сильно заболел. Пришлось вернуться – ей нужна была моя поддержка», – вспоминает он.

Окончив колледж, боец устроился работать по профессии в Казани, занимался таксацией лесов – проходил по 15–20 километров в день, научился ориентироваться даже в самой глухой чаще. Затем казанец сменил несколько работ – шиномонтаж, МЧС. Именно в МЧС друзья посоветовали ему подписать контракт и пойти в Арктическую мотострелковую бригаду. Так в 2020 году он стал гранатометчиком.

«Любовь к гранатомету у меня появилась благодаря командиру взвода – он буквально меня вырастил. Теперь я сам обучаю бойцов работать с этим оружием», – рассказывает он.

С началом СВО Нига отправился в Харьковскую область. Первые бои были сложными.

«Поначалу, когда мы только заходили, было очень непривычно и даже моментами страшно. Однако мы с товарищами подбадривали друг друга, да и вообще друзья на войне – своего рода «лекарство», – пояснил военнослужащий.

Нига также вспомнил, как получил ранение.

«Я шел обратно в блиндаж после разговора с товарищем, и тут – взрыв! Все, что успел, – это присесть и закрыться рукой. В блиндаже понял, что рука не слушается – в нее прилетел осколок. Повезло, что ранение было легким», – поделился он.

После госпиталя Нига вернулся на передовую, где стало еще жарче. Их позиция была хорошо укреплена, саперы заминировали все подходы, артиллерия поддерживала огнем. Но противник не прекращал атак.

«В тот день Бульдог, наш сапер, получил тяжелое ранение. Нести его через минное поле было смертельно опасно. Но, несмотря на боль, он сам провел эвакуационную группу, показывая, где расположены растяжки», – рассказал Нига.

Самый ожесточенный бой произошел в Украинке (город в Обуховском районе Киевской области Украины – прим. Т-и). Из-за проливных дождей бойцы не успели окопаться, и ВСУ этим воспользовались – пошли в атаку ротой при поддержке танков.

«Как только начался штурм, один танк наши „соседи“ сразу же подбили, два других откатились в посадку. Я успел спрятаться в окопе, как вдруг услышал выстрел из танка. Крикнул товарищу: „Выход!“ – а он, поскользнувшись, рухнул лицом в лужу. В этот момент осколки снаряда срезали всю растительность над ним. Было одновременно жутко и смешно», – поделился воспоминаниями боец.

Подразделение держало оборону, не давая врагу прорваться. Боец с позывным Исса уничтожил несколько машин противника, но погиб в бою. Посмертно он был удостоен звания Героя России.

Сегодня главная задача Ниги – подготовка молодых бойцов.

«Подготовка в наших условиях сложна тем, что мы не можем долго заниматься из-за опасности быть обнаруженными дронами-разведчиками. Однако каждую свободную минуту мы повышаем свой «скилл» в той или иной среде. Как огневая подготовка, так и тактическая медицина одинаково важны, ведь на войне нужно быть готовым не только стрелять во врага, но и оказать помощь при ранении себе и товарищу», – сказал он.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильи Суханова, журналиста газеты «На страже заполярья»