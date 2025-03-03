Путин - Минниханову: «Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?»

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Раиса РТ Рустама Минниханова. Руководитель республики рассказал об экономическом развитии региона, поддержке участников СВО, работе в подшефных городах ЛНР – Лисичанк и Рубежное. Приводим полную расшифровку беседы.





Фото: kremlin.ru

В.Путин: Добрый день!

Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?

Р.Минниханов: Нормально, все в порядке, Владимир Владимирович.

Хотел бы проинформировать, доложить. Самое главное сегодня – это СВО, вся работа по СВО. С начала СВО контрактники, мобилизованные – 38169 человек. В целом все плановые значения по контрактникам, по поддержке, по работе по прошлому году – 12951 [человек] – перевыполнили. По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания отрабатываем.

В целом по всем направлениям мы уже свыше 36 миллиардов направили на разные задачи. Наши именные батальоны работают. Работаем с отпускниками, работаем с теми, кто вернулся.

В.Путин: Эта контрактная работа – люди идут, да?

Р.Минниханов: Работаем, да, идут, поддержка хорошая: и федеральная часть серьезная, и наша.

Также поручение – города Лисичанск, Рубежное – уже 2 миллиарда 614 миллионов [рублей на восстановление]. На 2025 год – три объекта на 423 миллиона. Плюс еще мы с федеральными коллегами по ремонту домов занимаемся, где-то задействовано более 500 человек. Тоже работаем в этом направлении.

У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики.

В.Путин: Воюют мужественно.

Р.Минниханов: Да, мужественно.

В.Путин: Молодцы.

Р.Минниханов: Мы достойно, с честью каждого провожаем. Те, которые на боевом посту, приезжают в отпуск, мы с ними тоже активно работаем.

Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено.

Три года уже мы детей принимаем с новых территорий. 1800 детей отдохнули. Учатся у нас сейчас из Лисичанска и Рубежного, более 50 детей уже на новый год, на 1 сентября. Там, где мы ответственны, работа идет.

В целом по общественно-политической ситуации тоже в порядке. И к уважаемому Президенту есть доверие, и к нам немножко есть доверие тоже. Каких-либо межнациональных, религиозных конфликтов нет.

Фото: kremlin.ru

В.Путин: В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране.

Р.Минниханов: Да.

В.Путин: У нас по количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место.

Р.Минниханов: Это работа с людьми.

В.Путин: Да, точно, у вас это получается.

Р.Минниханов: Мы всех поддерживаем, и староверов…

В.Путин: Ровное и благожелательное отношение ко всем представителям.

Р.Минниханов: Это очень важно.

В.Путин: Согласен.

Р.Минниханов: Если согласия не будет, никакого богатства, никакого успеха быть не может.

В.Путин: Точно, абсолютно согласен. И у вас это получается. Спасибо большое.

Р.Минниханов: С Вашей стороны, Владимир Владимирович, Вы же одинаково [относитесь] тоже. По Вашему поручению мы работаем с исламским миром и российскими исламскими организациями. Везде полная поддержка, кто бы это ни был: православный, старовер, еврей.

В.Путин: Как у вас работают исламские учебные заведения?

Р.Минниханов: Работают, Владимир Владимирович, по Вашему поручению: и Болгарская академия, и наш духовный институт в Казани, медресе – все нормально работают.

Очень важно, чтобы мы у себя готовили священнослужителей.

В.Путин: Абсолютно.

Р.Минниханов: Вы помните, были у нас ошибки, когда они за границей учились бесплатно. Ничего бесплатно не бывает. А здесь полный мир и согласие. Это залог стабильности и развития.

В.Путин: Так и есть.

Фото: kremlin.ru

Р.Минниханов: Хотел бы доложить по нашим социально-экономическим параметрам.

Мы крупный промышленный регион: в валовом [внутреннем] продукте страны три процента составляем. Татарстан – это 24 процента полиэтилена, 41 процент каучуков, грузовых шин – 61 процент, грузовых автомобилей – 30 процентов и добыча нефти – семь процентов.

В.Путин: Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель.

Р.Минниханов: Владимир Владимирович, мы же мечтали о пяти триллионах валового [регионального] продукта – пять триллионов 200 миллиардов [в 2024 году]. У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на пять триллионов 651 миллиард – 105 процентов рост, ВРП – где-то 103,9 [процента рост]. В принципе, если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5 процента больше были. Нормально.

Если взять сельское хозяйство – рост десять процентов, если возьмем строительство – 17 процентов, если инвестиции в основной капитал – 12 [процентов]. Один триллион 435 миллиардов рублей – это инвестиции в основной капитал, это экономика, это развитие. Розничная торговля тоже показывает 107 процентов.

Вы правильно сказали, обрабатывающая промышленность у нас растет: если взять с 2010 года, мы на десять процентов увеличились – 72–73 [процента].

В.Путин: Да, я посмотрел, но это, можно сказать, за счет оборонной промышленности. Но вот то, что несырьевой экспорт вырос в два раза, – это все-таки серьезно. Это значит, что рост не только за счет оборонки.

Р.Минниханов: Конечно. Мы перерабатываем уже 24,3 миллиона тонн нефти, глубина переработки – 99,4–99,5 процента. «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» – современнейшие модернизированные предприятия.

Следующее. Конечно, очень серьезная работа идет по группе «СИБУР» – это «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». В этом году запускается крупнейший комплекс «Этилен-600». 600 тысяч [тонн] этилена – это столько, сколько Нижнекамск сегодня делает, и будут его производные. «Оргсинтез» серьезную модернизацию проводит. В принципе, очень активно работает «СИБУР». Тоже считаем, что молодцы.

Компания «Аммоний» по удобрениям имеет программу в два раза увеличить, создать новые мощности по производству минеральных удобрений. Делает карбамид, селитру, и они еще в сельское хозяйство пошли.

Машиностроение. Выручка «КАМАЗа» составила 323 миллиарда рублей. Самое главное, мы сумели [обойти] сложности, связанные с комплектующими, многие проекты реализовали в России.

Модельный ряд [«КАМАЗ»] К5, который был на импортных комплектующих, полностью все вопросы по ним разрешены. Активно они работают по электробусам. Активная работа идет по электромобилю «Атом», который мы Вам презентовали. В следующем году будет 50 лет выпуску первого автомобиля [«КАМАЗ»].

Очень неплохо работает компания «Соллерс». Она пришла вместо компании «Форд», которая у нас была. Сейчас и коммерческие автомобили запустили, начали производить трехлитровые двигатели и 2,7 литра. Полностью сборка двигателя у нас в Елабуге, Aurus тоже в Елабуге.

В.Путин: Хорошая машина.

Фото: kremlin.ru

Р.Минниханов: Да, машина отличная. Будем ее дальше развивать.

Большая работа, Владимир Владимирович, идет по Казанскому авиационному заводу. Благодаря Вашей программе, мы уже на 38 миллиардов комплекс построили, Вы видели. Сейчас еще два таких, и дальше идет строительство логистического центра, центра механообработки – очень серьезно.

Казанский вертолетный завод – тоже и плановые назначения, и большую модернизацию провел: центр механообработки, сборки и, самое главное, образовательный центр сделал.

В.Путин: Выручка хорошая – почти 60 миллиардов рублей.

Р.Минниханов: Да. Самое главное, сейчас «Ансат» уже с российским двигателем ВК-650. Ми-38 – новый, больше чем Ми-8.

В.Путин: С большими скоростями.

Р.Минниханов: Да, и скорость у него за 300. И Ми-34 еще типа Robinson – тоже очень хорошая машина.

Очень неплохо работает компания Haier: шесть заводов уже построила, локализация очень большая – это китайцы. Судостроительный завод, выручка – 56 миллиардов. Там и военная, и гражданская продукция.

Большая работа идет по нашим оборонным предприятиям.

В.Путин: Беспилотники ваши.

Р.Минниханов: Беспилотники, пороховой завод – большое спасибо, идет очень серьезная модернизация.

Энергетический комплекс нормально работает. Мы производим около 31 миллиарда киловатт-часов. Идет модернизация электросистемы.

Большое спасибо за социальную газификацию: 30 тысяч домохозяйств… Хотя у нас 99 процентов газификации, но новые жилые поселки имеют возможность газификации, согласно Вашему президентскому поручению.

По селу, как я сказал, [рост] на десять процентов. Мы крупные производители молока – по молоку мы на первой позиции в стране, сбор картофеля – вторая позиция, по сахарной свекле – седьмые, по яйцу – в десятке. На 341 миллиард рублей сельхозпродукции.

Активно работаем в области IT. 3500 компаний, около 42 тысяч человек. Выручка IT-компаний – уже 225 миллиардов рублей, отечественный продукт.

Очень хорошо развивается наш проект «Иннополис», который Вы тогда тоже поддержали. Там и университет работает, и особые экономические зоны – результаты тоже очень достойные.

«Алабуга» – выручка 238 миллиардов, я потом Вам дам еще материалы.

В.Путин: Хорошо развивается, да?

Р.Минниханов: Очень хорошо. Самое главное – мы создали образовательный центр.

«Химград» – выручка 96 миллиардов, КИП [Камский индустриальный парк] «Мастер» – выручка 202 миллиарда. И мы уже сейчас помогаем, создаем площадки в Узбекистане – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев попросил. Наши ребята помогают в Чирчике, в Джизаке, в Бухаре, Навои.

Свияжский мультимодальный центр, большой логистический центр для работы с Китаем – «Один пояс, один путь» – в Нижнекамске.

По территории опережающего развития тоже работа идет. Все соглашения, которые подписаны, реализуются.

Самое главное, хотел бы поблагодарить за федеральную поддержку этого строительства. У нас в прошлом году всех видов объектов социальной, культурной, инженерной инфраструктуры построено на 166 миллиардов – никогда такого не было. Это и нацпроекты, и наши республиканские проекты.

По жилью: три миллиона 450 квадратных метров жилья. Мы в советское время максимум один миллион 800 [квадратных метров] достигали, мечта была – два миллиона. Сейчас – легко 3,5 миллиона. Сейчас вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] «Инфраструктура для жизни». Будем обращаться [к Вам], Владимир Владимирович.

Фото: kremlin.ru

В.Путин: Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [отрасль].

Р.Минниханов: Вы помните, в 2008 году по Вашей инициативе мы для нужд государства выкупали жилье. Сейчас очень нужно арендное жилье. Я попозже этот вопрос подниму по всем проектам.

Но самые большие программы – мы каждый год 700–800, до тысячи многоквартирных домов приводим в порядок. Еще два года – и мы все приведем в порядок. Где-то в 700–800 многоквартирных домах делаем капитальный ремонт.

Не могу не сказать про дороги. Дорожная инфраструктура в целом на 200 миллиардов: 108 миллиардов – это республика, 92 миллиарда – это федеральные трассы. Наша мечта – трасса обхода Нижнекамск – Набережные Челны, мы [с Вами] открывали мост.

Частные государственные проекты [государственно-частное партнерство] – Альметьевск – Алексеевское, 145 километров. Деньги инвестора, федеральный грант, наши деньги – стоит 100 миллиардов, построили. Потом одну вылетную трассу в Казани – тоже частно-государственные [инвестиции].

Серьезные проекты по «Безопасным качественным дорогам».

В.Путин: У вас за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза.

Р.Минниханов: Да.

В.Путин: Татарстан – это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается.

Посмотрел материалы, которые Вы представили. Вы пишете, что нагрузка на экосистему, тем не менее, сокращается.

Р.Минниханов: Да.

В.Путин: Но все-таки это очень важный вопрос.

Р.Минниханов: Каждый проект отвечает всем мировым нормам. Мы все требования «зеленой» и циркулярной экономики соблюдаем. Мы сейчас серьезно работаем в части модернизации наших существующих производств, где есть выбросы, и значительно их сократили. Это по выбросам и в воздух, и в воду.

Очень большая федеральная программа: иловые поля, очистные сооружения. Никогда в жизни такого не было. Серьезная работа, очень серьезная. За эти программы, Владимир Владимирович, большое спасибо.