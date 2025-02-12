«Память предков и любовь семьи»: бойцы СВО о том, что придает им силы

Бойцы из Татарстана мужественно сражаются на передовой. Уроженец Актанышского района вывел из-под огня три грузовых машины. Матерый из Зеленодольска борется против дронов с помощью РЭБ-станций и антидроновых ружей, а сапер Матрос рассказал, какие мины самые опасные.





«Каждому поколению наших мужчин досталась война»

Зеленодолец Иван с позывным Матерый участвует в специальной военной операции уже больше двух лет. Боец рассказал о том, что такое современная война и как память предков помогает в бою. Когда он уходил на передовую, его супруга переживала очень сильно, ведь их сыну тогда было всего восемь месяцев.

«Служить – это долг мужчины. И вот уже три дня рождения и третий Новый год встречаю там, а в отпуск приезжаю, чтобы попасть на день рождения сына», – отметил он.

По словам бойца, участие в спецоперации для него прежде всего ответственная работа, которую надо выполнять планомерно и хорошо. Срочную он отслужил в 2010-2011 годах, был пулеметчиком.

«Тогда предлагали подписать контракт, но я выбрал мирную специальность, работал на складах. А когда пошел на СВО, вспомнил, что каждому поколению наших мужчин досталась война: дед прошел Финскую и Великую Отечественную войну, дядя служил в Афгане, брат был в Чечне и сейчас служит в соседнем полку», – поделился Иван.

По его словам, разница между обычной службой в армии и СВО – колоссальная, на передовой опасность повсюду.

«Там жили в казармах, а здесь – под землей. Блиндажи копаем сами, чтобы точно быть уверенными в надежности защиты. В моем полку служат 23 зеленодольца – слава Богу, все живы, здоровы, мелких ранений и царапин не считаем», – заметил Матерый.

По мнению Ивана, на передовой очень сильна взаимовыручка. Буквально перед Новым годом в блиндаж прилетел снаряд. Внутри было четыре человека. «Мы быстро и дружно их откопали, никто не погиб. Поэтому в свободное время отрабатываем приемы первой помощи, всякое ведь может случиться», – говорит он.

Служит Матерый на Херсонском направлении, задача – оборона берега Днепра. Бывают артиллерийские обстрелы, идет война дронов, с которыми российские военные борются с помощью РЭБ-станций и антидроновых ружей.

Сейчас Иван получил звание сержанта, его назначили заместителем командира взвода. А после отпуска направляют учиться, чтобы повысить уже до офицерской должности и назначить командиром взвода.

С родными видеться удается. «Как на любой работе, раз в полгода ходим в отпуск – тогда и с семьей, и с земляками встречаюсь. Сын пошел в садик, жена вышла на работу, родители помогают, и мне спокойней. Плотно сотрудничаю с нашим «Боевым братством», они через меня передают гуманитарку, посылки присылают именные», – пояснил боец.

По его оценке, помощь идет со всей страны: направляют автомобили и РЭБ-станции, сухой душ, бензин, топливо, квадроциклы. «Спасибо за окопные свечи: ставишь две-три в буржуйку, и на полночи хватает, тепло. Гуманитарку везут на Луганское, Донецкое направление, в госпитали – большое спасибо землякам за эту душевную поддержку», – поблагодарил Иван.

«Третий год уже воюем, хочется мира. Сейчас выучил молитвы, при опасности молюсь. И я чувствую: наши предки, что уже ушли в мир иной, берегут нас для будущего наших детей! В современной войне память предков помогает в бою», – заключил боец.

«В мгновение вывел из пламени три грузовых автомобиля»

Уроженец деревни Такталачук Актанышского района Ильгиз Салемгараев награжден медалью «За отвагу» за героические действия в зоне специальной военной операции.

Ильгиз был третьим ребенком у родителей, до него родились две сестры. Он с ранних лет помогал родным, участвовал в деревенских работах. Во время службы в Советской Армии на территории Польши в 1989–1991 годах (в рядах Северной группы войск, – прим. Т-и) освоил профессию шофера. Именно полученные тогда умения позволили бойцу впоследствии проявить свою отвагу.

Вернувшись из армии, всю жизнь работал шофером, в том числе дальнобойщиком. В апреле 2023 года Ильгиз подписал контракт в Актанышском военкомате и отправился в зону спецоперации.

На одном из самых горячих участков фронта Ильгиз проявил невероятное мужество. Он увел три грузовика из-под огня противника, спасая технику. Этот подвиг и был отмечен медалью «За отвагу».

В настоящее время Ильгиз служит в городе Курске. Его жена Гульназ Гарифуллина — активный волонтер группы «Мы вместе» Актанышского района.

Ильгиз и Гульназ вместе с 1998 года, у них есть сын Ильмир, которому скоро исполнится 19 лет. По словам военного, поддержка и любовь семьи придают ему силы и бодрости.

«Осенью 2023 года в Херсонской области произошел вражеский обстрел там, где служил Ильгиз. Вся территория загорелась, включая боевую технику в ангарах. Командир приказал никому не подходить к ангарам, но Ильгиз в мгновение вывел из пламени три грузовых автомобиля», — рассказала Гульназ о героических действиях мужа.

Ильгиз продолжает выполнять свой долг, Гульназ активно помогает солдатам, которые обращаются с запросами.

«Самое тяжелое – это «лепестки»

Участник специальной военной операции с позывным Матрос родился в Алексеевском районе. Сегодня он вместе с большой семьей живет в Высокогорском районе.

После окончания школы Матрос получил профессию каменщика-монтажника. Затем прошел срочную службу на Балтийском флоте. «Родился я в Советском Союзе, а тогда большинство мужчин предпочитали пойти служить в армию», – заметил боец.

Демобилизовавшись, поступил в строительный техникум, но в силу разных причин не завершил обучение.

После начала СВО Матрос сразу хотел встать в ряды Вооруженных сил, но обстоятельства сложились иначе. У бойца пятеро детей, самому младшему всего два года. Оставить жену с детьми было сложно, но, в конце концов, Матрос принял решение отправиться «за ленточку». В начале сентября прошлого года он подписал контракт. Затем попал в Запорожскую область, где и служит инженером-сапером.

Матрос занимается разминированием территорий. По его словам, противник расставляет мины везде, а некоторые из них могут висеть на деревьях.

«Обычно они стараются минировать какие-нибудь здания. Наши саперы, когда зачистку проводят, все внимательно проверяют. Самая опасная – это «черная вдова». Она влияет на любое нажатие и может сработать в любое время. Однако самое тяжелое – «лепестки». ВСУ сбрасывают их очень много. Эти мины могут и на ветках зацепиться. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть такой «подарочек». Прислонился к кустику, а на нем какой-нибудь «лепесток» висит, неожиданно может упасть под ноги на тропинку, которая считалась безопасной», – пояснил военнослужащий.

Пару недель назад боевой товарищ Матроса получил орден Мужества. Они вовремя успели среагировать и сбили дрон, тем самым не дав врагу шанса нанести удар. «Территорию зачищали, и в этот момент начались прилеты. Наша артиллерия четко сработала по дронам, успела среагировать и не пропустила врага», – заявил боец.

Матрос говорит, что в зоне боевых действий каждую секунду нужно быть начеку. Дроны могут прилететь в любой момент. «<...> „Баба-яга» прилетает в основном ночью. Следишь, чтобы моменты прилетов дронов не проморгать. Леса такие, что не ожидаешь, где и что может быть. В любой момент можно получить сюрприз», – продолжил рассказ Матрос.

У Матроса большие планы на будущее. После возвращения домой он хочет построить дом для своей большой семьи и жить в мирной и счастливой стране.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фотографии предоставлены героями публикации