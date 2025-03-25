От кадетского корпуса до рекордных походов в Арктике: история штурмана из Челнов

На фото: вручение Констаниновских значков / Марат Юсупов слева

С детства Марата Юсупова манило море. В родных Набережных Челнах мальчишки говорили о машинах, а он мечтал о бескрайних просторах и командирском мостике боевого корабля. В одиннадцать лет он сделал первый шаг к мечте – поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Семь лет учебы пролетели незаметно, и золотую медаль он получил из рук министра обороны в Кремле.

Продолжить путь Марат решил в Санкт-Петербургском Военно-морском институте, выбрав факультет штурманов. Первый дальний поход на учебном корабле «Смольный» в Средиземное море открыл ему настоящую флотскую жизнь: штормы, переходы, работа с навигационной техникой. Курсант Юсупов понял: теория – это одно, а практика в открытом море – совсем другое.

Окончив институт с красным дипломом, Марат выбрал службу на Северном флоте – самом мощном в стране. Молодому лейтенанту доверили должность инженера электронавигационной группы на БПК «Адмирал Левченко». Первые месяцы службы были насыщены работой, требующей внимания, дисциплины и самоконтроля. Постепенно он завоевал доверие экипажа, а наставники помогли освоиться в новых условиях.

«Пройдя школу Кронштадтского морского кадетского корпуса, я отчетливо понял, что нет непреодолимых преград на пути к мечте. Просто нужно много работать, научиться не пасовать перед трудностями, уметь осознавать свои ошибки и всегда стремиться ввысь», – рассказывает Юсупов.

На фото: большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко»

Сегодня капитан-лейтенант Юсупов исполняет обязанности в должности командира штурманской боевой части и сам является наставником, в его подчинении – более десяти человек. Он передает знания молодым офицерам, добиваясь от них автоматизма в действиях и четкости в работе.

За годы службы он принял участие во множестве боевых походов. В 2022 году БПК «Адмирал Левченко» впервые пересек 81°15’ северной широты, обогнув остров Артура архипелага Земля Франца-Иосифа. Это был рекордный маршрут – до Северного полюса оставалось 500 миль. Осенью того же года экипаж достиг 162-го меридиана Восточного долготы, впервые обследовав остров Медвежий у устья Колымы.

«Товарищеский дух и взаимовыручка на флоте не простые слова. Это настоящая традиция. В моем становлении как специалиста активное участие принимали командир корабля и мои непосредственные начальники», – отмечает Юсупов.

На фото: большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко»

Каждый поход – это не только проверка на прочность, но и новый рубеж для личностного и профессионального роста. Детская мечта Марата сбылась – он живет жизнью, полной свершений, всегда стремясь вперед.

Материал подготовлен при участии Ирины Аскерко, журналиста газеты «На страже заполярья».