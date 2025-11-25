Для обслуживания дорог зимой в РТ подготовили технику и противогололедные смеси

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане к обслуживанию дорог в зимнем сезоне подготовили специальную технику и противогололедные материалы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«У нас появились новые дороги, в том числе платные. По ним тоже идет подготовка к содержанию в зимний период. Для М12 подготовлено 30 единиц техники, для трассы Алексеевское – Альметьевск – 51 специализированная дорожная машина, для Вознесенского тракта в Казани – девять единиц техники. Работы будут проводиться в плановом режиме», – заявил он.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта по региональным дорогам в зимний период в республике задействуют более 1,2 тыс. единиц спецтехники, рассказал директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов.

По его словам, заготовлено около 375 тыс. тонн песко-соляной смеси, в том числе 92 тыс. тонн технической соли и 283 тыс. тонн песка. Для хранения песко-соляных смесей имеется 54 базы.

«Начиная с 1 ноября все подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве. На случай сильных снегопадов и буранов в республике будет введен план «Буран». В случае возникновения таких ситуаций будет дополнительно привлечена «тяжелая» техника, особенно на участках с затяжными подъемами и трудными дорожными условиями», – подчеркнул он.

Данилов отметил, что на региональных дорогах определено 164 снегозаносимых участка, которые находятся под особым контролем.

«Дорожники республики к зимнему сезону готовы, правда, зимы пока еще нет», – констатировал он.

Противогололедный материал для федеральных автодорог в Татарстане заготовлен в полном объеме и составляет 165 тыс. тонн. На сегодня израсходовали более 2,6 тыс. тонн, или около 2%. Для содержания федеральных трасс зимой задействуют 382 единицы дорожной техники, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«У подрядных организаций имеется 26 баз для хранения противогололедных материалов. У нас есть подрядные организации, которые работают с чистой солью. Работа с чистой солью показала свою эффективность в борьбе со скользкостью. Также этот метод более экологичный и менее затратный, чем обработка песко-соляной смесью», – уточнил он.

Начальник управления также заметил, что на федеральных дорогах есть 17 затяжных спусков и подъемов.

«При необходимости, в сложных погодных условиях, на таких участках будет организовано дежурство «тяжелой» дорожной техники», – подчеркнул он.

Для контроля за состоянием сети федеральных автомобильных дорог в «Волго-Вятскуправтодоре» организовали круглосуточную диспетчерскую службу.

Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев добавил, что в столице Татарстана утилизировать снег будут в восьми стационарных снегоплавильных пунктах.

«Все они подготовлены. На улице Тэцевской будет функционировать площадка для складирования снега площадью 12 тыс. кв. метров. Подготовлен перечень мест для его временного хранения», – проинформировал он.

К работе в зимних условиях подготовили 90% имеющейся спецтехники, заключил Куляжев.