Вознесенский тракт и Алексеевское – Альметьевск: в Татарстане открыли две платные дороги

В Татарстане появились две новые платные автодороги. Сегодня движение запустили по второй очереди Вознесенского тракта в Казани и трассе Алексеевское – Альметьевск. В казанском аэропорту открыли новый перрон для стоянки самолетов. Рассказываем сколько будет стоить проезд и как платить и зачем аэропорту понадобилась новая стоянка самолетов.





Рустам Минниханов подчеркнул, что в истории России столько транспортной инфраструктуры никогда не строилось

Фото: rais.tatarstan.ru

«В истории России столько транспортной инфраструктуры никогда не строилось»

Сегодня очередной радостный день для Татарстана – открывается сразу несколько крупных дорожно-транспортных объектов, которые построены в очень короткий период, сказал по видеосвязи из Москвы Раис РТ Рустам Минниханов.

«Строительство второго этапа Вознесенского тракта обошлось в 27 млрд рублей. Конечно, без федеральной поддержки реализовать проект было бы невозможно. И наша мечта – платная трасса Алексеевское – Альметьевск стоимостью 100 млрд рублей. Это тоже большая федеральная поддержка. Еще и наш инвестор заработанные деньги внес, и проект получился», – заявил он.

Руководитель республики добавил, что полностью завершен самый главный объект, который использовали для принятия гостей саммита БРИКС, – новый перрон аэропорта Казани. «Сегодня его вводим в эксплуатацию со всеми зданиями и сооружениями», – отметил он.

Раис РТ подчеркнул, что в истории России столько транспортной инфраструктуры никогда не строилось. «На примере Татарстана мы видим построенные не только федеральные объекты, но и городского, и регионального значения. Мы получаем очень мощную поддержку федерального центра», – заметил он.

В последние годы Татарстан является одним из лидеров в России по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству дорожных объектов, сказал по видеосвязи вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Строительство второго этапа Вознесенского тракта длиной 7,6 км завершилось в этом году Фото: rais.tatarstan.ru

«Вознесенский тракт – это мечта»

Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани, открыли в прошлом году. Его протяженность – около 4 км. Проезд по нему бесплатный.

Платным будет только второй этап дороги – от проспекта Победы до трассы М7.

Строительство второго этапа Вознесенского тракта длиной 7,6 км завершилось в этом году. Дорога оборудована центральной разделительной полосой. Вдоль нее пострены пешеходные и велодорожки. Установлены специальные экраны, чтобы снизить шум от машин для соседних поселков. Вся трасса освещена.

На объекте построены мост через Ноксу, надземные пешеходные переходы на улицах Минская и Закиева, два подземных пешеходных перехода. Реконструирован путепровод на улице Фучика. На развязке, расположенной на примыкании Вознесенского тракта к автодороге М7, возведен тоннельный путепровод.

Рядом с платной дорогой сделали альтернативный местный проезд протяженностью 7,2 км с дополнительным мостом через Ноксу. Он проходит от улицы Иман до перекрестка улиц Закиева – Глушко.

Кроме того, приведена в нормативное состояние улица Иман до улицы Аббасова с выездом на Мамадышский тракт.

«Вознесенский тракт – это мечта наших предшественников. Он был заложен в Генплан еще в далеком 1969 году. 55 лет жители, руководители города и республики мечтали о том, что это случится», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Вознесенский тракт – дублер перегруженного Мамадышского тракта. Он обеспечит выезд из города в течение шести – семи минут. Новая шестиполосная дорога стала пятой вылетной магистралью Казани.

Водители грузовиков и автобусов должны заплатить 250 рублей. Проезд такого же транспорта, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, оценили в 350 рублей Фото: rais.tatarstan.ru

«Платный участок магистрали оснащен системой «Свободный поток»

Стоимость проезда по участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 определена концессионером АО «Татдортрансинвест».

Для «легковушек» первой категории проезд обойдется в 90 рублей. А в час пик (6.30 – 9.00 и 17.00 – 19.30) придется заплатить 150 рублей.

Независимо от времени стоимость проезда легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метров составит 150 рублей.

Водители грузовиков и автобусов должны заплатить 250 рублей. Проезд такого же транспорта, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, оценили в 350 рублей.

Платный участок магистрали оснащен системой «Свободный поток», чтобы обеспечить безбарьерный проезд. То есть въезд машин фиксируется автоматически специальными датчиками, и водителю не придется останавливаться для оплаты проезда.

Оплатить можно с помощью транспондера или на сайте vtkazan.ru в течение пяти дней после поездки. «Компьютерное зрение» определит номер, марку, класс автомобиля и сформируют счет на оплату.

До 11 января 2025 года автомобилисты смогут проехать по новому участку бесплатно.

Дорога Алексеевское – Альметьевск проходит через пять районов

Платную автодорогу Алексеевское – Альметьевск достроили в этом году. Она войдет в состав трассы Шали – Бавлы, которая в дальнейшем соединит М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Алексеевское – Альметьевск – первая дорога высшей категории с расчетной скоростью движения до 150 км/ч.

Протяженность четырехполосной дороги составляет 145 км. Она проходит по территориям Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов.

На новой трассе имеется три путепровода на транспортных развязках с автодорогами Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Азеево – Черемшан – Шентала, Кузайуино – Нурлат.

Построены восемь мостов, 19 тракторных переездов и скотопрогонов под проезжей частью, а также 12 путепроводов над проезжей частью.

Самым длинным искусственным сооружением стал мост через Шешму протяженностью 227 метров. Помимо него есть еще мостовые сооружения через реки Тиганка, Шенталку, Малый Черемшан, Чебоксарку, Секинесь, Сульчу, Большую Каменку.

Для жителей села Багряжка в Альметьевском районе установлены шумозащитные экраны протяженностью 1,2 км. Многофункциональные зоны с АЗС расположены на 82-м километре с двух сторон дороги.

На трассе также предусмотрели аэродромный участок длиной 2,5 км для нужд Минобороны РФ.

Ориентировочное время в пути из Алексеевского в Альметьевск при скорости 120 км/ч составит чуть более часа. По сравнению с дорогой Казань – Оренбург проезд по ней сэкономит от 50 минут до часа.

Трасса Алексеевское – Альметьевск – это первый в республике проект дорожной концессии с частным инвестором Фото: t.me/mkhusnullin

«Дорога Алексеевское – Альметьевск имеет особую историю»

Трасса Алексеевское – Альметьевск – это первый в республике проект дорожной концессии с частным инвестором.

Проект строительства был разработан еще в 2007 году. Было получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, и начаты строительно-монтажные работы. Заказчиком выступило АО «Автострада», подрядчиком – АО «СМП-Нефтегаз».

Но полноценно запустить проект удалось только в 2022 году, когда было заключено концессионное соглашение между Татарстаном и АО «Автострада».

«Дорога Алексеевское – Альметьевск имеет особую историю. Более 15 лет назад энтузиаст Фоат Комаров (советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз» – прим. Т-и) начал ее строить. Тогда мало, кто верил, что можно построить концессионную дорогу. И сегодня она построена. Она соединяет три федеральные трассы – М5, М7 и М12», – рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что Татарстан перевыполнил показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги» по региональным дорогам и приближается к выполнению плана, который установлен к 2030 году.

«Дорога Алексеевское – Альметьевск также внесла в это огромный вклад. Она построена с привлечением внебюджетных источников. Около 33% – средства федерального бюджета, остальное – внебюджетные источники и деньги бюджета Татарстана», – подчеркнул зампредседателя Правительства РФ.

Водители грузовиков и автобусов заплатят 9 рублей за километр. Для таких же машин, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, плата составит 18 рублей за километр Фото: t.me/mkhusnullin

Проезд по автодороге будет бесплатным до завершения тестирования оборудования

Стоимость платы за проезд по трассе Алексеевское – Альметьевск определена концессионером АО «Автострада».

На всем протяжении пути для легковых автомобилей первой категории цена одного километра составит 4,5 рубля.

Для легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метров проезд обойдется в 6,75 рубля за километр.

Водители грузовиков и автобусов заплатят 9 рублей за километр. Для таких же машин, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, плата составит 18 рублей за километр.

За проезд на легковом автомобиле по всей трассе от Алексеевска до Альметьевска нужно будет заплатить 653 рубля.

Проезд по дороге сделали безбарьерным – по технологии «свободный поток». Такая же система применяется на платной трассе М12.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Миндортранса РТ, пока эксплуатация автодороги будет в тестовом режиме, поэтому проезд по ней бесплатный.

«Тестовый период вводится для отработки платного режима эксплуатации автомобильной дороги и позволит в перспективе улучшить качество обслуживания пользователей», – пояснили в министерстве.

Потом оплатить проезд можно будет в мобильном приложении, на сайте дороги и по транспондеру.

Теперь аэропорт может разместить 33 широкофюзеляжных самолета, а раньше – только 12 таких воздушных судов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После реконструкции воздушная гавань может принимать все виды самолетов

К саммиту БРИКС, который прошел в октябре, в аэропорту Казани построили новый перрон. Теперь аэропорт может разместить 33 широкофюзеляжных самолета, а раньше – только 12 таких воздушных судов.

«Реконструкция перрона аэропорта Казани площадью 160 тыс. кв. метров и площадки предполетной подготовки площадью 15 тыс. кв. метров завершена. Стоимость проекта составляет 7,5 млрд рублей», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов: «Реконструкция перрона аэропорта Казани площадью 160 тыс. кв. метров и площадки предполетной подготовки площадью 15 тыс. кв. метров завершена» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реконструкция перрона в аэропорту Казани является значимым элементом развития единой транспортной системы, заявил по видеосвязи заместитель министра транспорта РФ Виктор Тимофеев.

По мнению Хуснуллина, аэропорт Казани сыграл огромную роль в возможности провести саммит БРИКС. Он поблагодарил Раиса Татарстана и его команду за «высочайший уровень» проведения этого мероприятия.

«Этот наработанный опыт и технологические возможности позволят нам провести и предстоящий KazanForum на должном уровне», – убежден вице-премьер.

Перрон будет находится рядом с третьим терминалом, проектирование которого еще продолжается. Здание будет четырехэтажным и занимать площадь 67,4 тыс. кв. метров. Его строительство начнется после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы РФ.