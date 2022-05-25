Ремонт Горьковского шоссе и улицы Осиновская на треть повысит скорость движения
После реконструкции Горьковского шоссе и улицы Осиновская скорость движения по ним увеличится почти на треть — на 28%. Детали предстоящих работ обсудили сегодня на выездном совещании, которое провел мэр столицы РТ Ильсур Метшин.
В июле ожидается заключение госэкспертизы проекта реконструкции Горьковского шоссе. Сейчас полным ходом идет подготовка к работам.
Благодаря увеличению дорожных полос, строительству подземных разворотных петель, подземных и надземных пешеходных переходов скорость движения увеличится, а количество заторов уменьшится.
Параллельно продолжается подготовка к расширению Осиновской. Участок протяженностью 1,4 км расширят до четырех полос, будут обустроены тротуары шириной 2,25 метра, велодорожка шириной 1,5 метра, а также установлены четыре светофорных узла.
Директор генеральной подрядной организации ООО «Волга-Автодор» Станислав Шевырев доложил Метшину о том, что сейчас выполняются подготовительные работы — по устройству земляного полотна, песчаного основания, подстилающего слоя. Кроме того, продолжается засыпка земляного полотна на тротуарах и съездах к жилым домам.
Отмечается, что работы по расширению Осиновской планируется завершить к концу осени.
«После того, как завершатся работы на улице Осиновской и будет расширено Горьковское шоссе, проблема дорожных заторов в этом направлении существенно снизится», — резюмировал Метшин.