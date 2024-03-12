Маршруты БРИКС и Вознесенский тракт: какие дороги построят и отремонтируют в Казани

Фарит Ханифов: «Это рекорд. Мы сдали одну из важнейших стратегических для всей России дорог – трассу М12 «Восток»

Фото: prav.tatarstan.ru

«В этом году в таком же темпе продолжим работы по дорожному строительству»

В прошлом году в Татарстане впервые на все виды дорожных работ было потрачено более 248 млрд рублей, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Это рекорд. Мы сдали одну из важнейших стратегических для всей России дорог – трассу М12 “Восток”. В нашей республике ее протяженность составляет 142 км. В этом году в таком же темпе продолжим работы по дорожному строительству, эксплуатации дорог», – добавил он.

Так, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 97 км дорог и 28 мостов. Работы на объектах уже начались. Нацпроект реализуется с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина. Всего за время его действия, с 2019 по 2024 год, в республике будет приведено в нормативное состояние 1372,5 км дорог и 72 моста.

«К концу этого года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 52%, городских агломераций – до 85%. Наши агломерации прирастают дорогами. Они активно используются и требуют большого ремонта. Но, несмотря на это, не снижать эту планку – наша задача», – подчеркнул глава Миндортранса.

Помимо национального проекта по другим программам в этом году также будет построено, реконструировано и отремонтировано 208 км региональных дорог. «По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова к 15 октября все работы должны завершить», – отметил министр.

На реализацию национального проекта направят 8,2 млрд рублей

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях и на региональной сети в этом году отремонтируют около 79 км автодорог и около 18 км дорожно-уличной сети. Кроме того, будет построено и реконструировано 15 мостов, капитально отремонтировано 13 мостов.

Всего на реализацию национального проекта направят 8,2 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд – из федерального бюджета и 5,8 млрд – из республиканского.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях и на региональной сети в этом году отремонтируют около 79 км автодорог Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Казанской агломерации будет отремонтировано почти 7 км более чем на 1,3 млрд рублей. Работы проведут на десяти объектах. В Набережночелнинской агломерации предусмотрен ремонт 12,4 км на 1,2 млрд рублей. В Нижнекамской агломерации планируется ремонт 7,9 км на 657,6 млн рублей. Запланирован ремонт 70 км региональных дорог, это 53 объекта в разных районах, более чем на 1,9 млрд рублей», – сообщил Ханифов.

На внедрение интеллектуальных транспортных систем предусмотрено 141,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию светофоров в Казани и Набережных Челнах. По нацпроекту в Казанской и Набережночелнинской агломерациях уже модернизировано 25 светофоров адаптивной системой управления. Она позволяет с учетом интенсивности движения регулировать проезд машин в городе.

«Сегодня на 100% все центральные магистрали Казани и Набережных Челнов этими системами обеспечены. 225 таких светофоров установлено в Казани и 29 – в Набережных Челнах», – отметил министр.

На внедрение интеллектуальных транспортных систем предусмотрено 141,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию светофоров в Казани и Набережных Челнах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Шали – Бавлы – это стратегический объект для всей республики»

В Татарстане завершается строительство платной автодороги Шали – Бавлы на участке Алексеевское – Альметьевск протяженностью 145 км. Она возводится по концессионному соглашению, рассказал Ханифов.

«Шали – Бавлы – это стратегический объект для всей республики. Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы дорога вошла в стратегию России, и ставим задачу – соединить этой дорогой М7 и М5. На ней, как и на М12, должны сделать многофункциональные зоны с заправочными станциями, кемпингами», – заявил глава Миндортранса.

Стратегическим объектом в Казанской агломерации он называл региональную дорогу Казань – Шемордан. Ее участок в Пестречинском районе реконструировали в прошлом году.

«В самой Казани это Вознесенский тракт и Горьковское шоссе. Это наши вылетные магистрали. Сегодня идут непростые подготовительные работы по завершению работ в этом году. Стоимость только этих двух объектов составляет около 40 млрд рублей», – заметил спикер.

По его словам, работы на Горьковском шоссе ведутся по программе госкорпорации «ДОМ.РФ», которая выделила 12,7 млрд рублей. «Это долгосрочная программа. Кредит взяли на 20 лет. Сейчас изыскиваем еще 10,8 млрд рублей в федеральном и региональном бюджетах», – уточнил министр.

Игорь Куляжев заверил, что реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в этом году Фото: prav.tatarstan.ru

Замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев также заверил, что реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в этом году. «К этому все располагает, пожалуй, кроме финансирования. Подрядчик активно ведет работы. Сейчас изыскиваются средства, чтобы финансирование было полномасштабное», – добавил он.

Чтобы разгрузить движение на этом направлении, строится еще одна дорога, которая соединит микрорайон «Салават Купере» с трассой М7. Она пройдет по территории Казани и Зеленодольского района.

Стоимость проезда по второму этапу Вознесенского тракта станет известна в мае

В прошлом году в Казани был введен в эксплуатацию первый этап Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Для завершения строительства второго этапа необходимо около 18 млрд рублей. Из этой суммы менее 1 млрд рублей нужно потратить на интеллектуальные транспортные системы, которые позволят снимать в онлайн-режиме проезжающие машины для взимания платы, сообщил Ханифов.

«Мы направили частную концессионную инициативу. Она сейчас находится на проверке в Росавтодоре. В апреле состоится заседание правительственной комиссии, где будет рассмотрен этот вопрос. Мы включили такие параметры, как ожидаемый федеральный грант — 50%, это около 9 млрд рублей. И вторую половину распределили пополам между бюджетом республики и средствами инвестора», — сказал он.

Проезд по второму этапу Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М7 протяженностью 7 км будет платным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестором строительства второй очереди стала дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест». Она планирует вложить в проект 4,5 млрд рублей. «Госкомпания „Автодор” на этот объект не пришла. Мы рассматривали этот вариант», — уточнил глава Миндортранса.

Проезд по второму этапу Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М7 протяженностью 7 км будет платным. Стоимость проезда сейчас рассчитывается. В частности, обсуждаются два варианта: либо проезд будет платным только для тех, кто проезжает транзитом через трассу М7 «Волга», либо для всех автомобилистов по километражу.

По словам министра, цена проезда может стать известна уже к майским праздникам. При этом он отметил, что она будет ниже, чем на дорогах, которые обслуживает госкомпания «Автодор», например, на трассе М12.

«Хоть эта дорога (Вознесенский тракт, – прим. Т-и) и платная, но она в черте города. Поэтому расценки будут намного меньше. Это все-таки социальный объект — дорога Казани. Да, такие примеры есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Мы изучали опыт этих городов. Здесь будем подходить очень осторожно», — подчеркнул он.

Глава Миндортранса заверил, что «задачи заработать на этом объекте нет», поэтому и концессионером выступает организация, учрежденная со 100-процентным участием Татарстана в уставном капитале. «За ней городской и республиканский контроль. Это все позволит нам минимизировать расценки проезда», — пояснил он.

«Будут выполнены работы по реконструкции двух мостов в казанских поселках» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани запланированы работы по подготовке маршрутов к саммиту БРИКС

В Казани по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги по улице Гаврилова – от Чуйкова до проспекта Ямашева, на Копылова – от Тэцевской до Воровского, в поселке Отары от улицы Центральная до остановки «Старое Победилово», на Заслонова, на Баруди – от Краснококшайской до Батыршина, на Химиков – от Беломорской до Моисеева, на Моисеева – от Гудованцева до Химиков, на проспекте Ибрагимова – от Восстания до Воровского, на Сибирском тракте – от Космонавтов до Арбузова.

«И будут выполнены работы по реконструкции двух мостов в казанских поселках. Это мост через реку Вертелевку по улице Школьная в жилом массиве Константиновка и мост через реку Солонка в поселке Кадышево», – заявил Куляжев.

Замруководителя исполкома Казани добавил, что запланированы работы по подготовке маршрутов к саммиту БРИКС, который состоится в октябре. «Будет проводиться не только ремонт основных, гостевых маршрутов, а также маршрутов, по которым движется общественный транспорт. Будут проведены замена подъемных платформ для маломобильных граждан на надземных пешеходных переходах», – заметил он.

Планируется ремонт сетей освещения и четырех подземных пешеходных переходов, заметна остановочных павильонов, установка урн, озеленение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, планируется ремонт сетей освещения и четырех подземных пешеходных переходов, замена остановочных павильонов, установка урн, озеленение.

Куляжев также сообщил что прошла госэкспертизу проектно-сметная документация по второй очереди дублера Горьковского шоссе – от Храма всех религий до трассы М7. Однако проект очень дорогостоящий, поэтому он не смог назвать сроки его реализации. «Все будет зависеть от того, какие программы будут утверждаться, какое финансирование получим», – уточнил спикер.

По этому проекту необходимо построить два протяженных путепровода, чтобы «перешагнуть» через железную дорогу. Их стоимость значительно увеличивает сумму работ по строительству дублера. «Сама дорога тоже непростая, она проходит в стесненных условиях, между железной дорогой и заливом Волги», – констатировал Куляжев.