«Наконец-то не будет пробок»: в Казани открыли движение по дороге к «Салават Купере»

В преддверии Дня работника дорожного хозяйства сегодня в Казани официально запустили движение по улице Осиновской – это выезд из микрорайона «Салават Купере» и села Осиново на Горьковское шоссе. Протяженность отреставрированного участка составляет около 1,4 километра – однако для жителей это настоящий подарок, который позволит им сократить время, проведенное в дороге.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«До 2020 года здесь была дорога с двух полосным движением, из-за чего образовывались жуткие пробки – чтобы доехать от Горьковского шоссе до жилого комплекса «Салават купере», люди проводили в пути минимум 45 минут. Поэтому в 2020 году было принято решение о реконструкции дороги», – рассказал журналистам директору ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.

К работе приступили в 2020 году – именно тогда была разработана проектно-сметная документация расширения улицы от жилого комплекса до Горьковского шоссе, напомнил Данилов. В январе этого года специалисты приступили к расширению двухполосной проезжей части до четырех полос.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В ходе ремонта обустроили тротуары и остановки, на протяжении всей дороги установили искусственное освещение, знаки дорожного движения и ливневую канализацию, а также переустроили инженерные коммуникации», - отметил Данилов.

Помимо этого, также предусмотрели и барьерное ограждение, которое позволит водителям избежать выезда на встречную полосу движения. Вдоль всей дороги были также возведены шумозащитные экраны.

«На самом деле, очень большое количество сетей, в том числе магистральных, было перенесено в процессе реконструкции. Для расширения дороги выкуплено порядка 24 строений, которые в дальнейшем были снесены», - добавил директор «Главтатдортранса».

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

По последним данным, сейчас в «Салават Купере» проживают свыше 20 тыс. человек, и с каждым годом этот показатель растет. Поэтому расширение Осиновской дороги улучшит транспортную доступность для жителей, которые долгими часами пребывали в утренних и порой в вечерних пробках.

«Я живу в «Салават Купере» уже три года. После переезда первые месяцы ездила на автобусе – на дорогу в сумме туда и обратно выходило иногда и по четыре часа в день. С появлением личного автомобиля ситуация лучше не стала, и я все также полдня проводила в пробках. Безумно рада, что дорогу расширили. Наконец-то в моей жизни не будет пробок», – поделилась впечатлениями жительница «Салават Купере» Алина Хасанова.

На реконструкцию Осиновской автомобильной дороги выделили 1 млрд 161 млн рублей. Средства предоставлены из инфраструктурного бюджетного кредита, который Татарстан получил по соглашению с Минстроем России – в общем объеме10,4 млрд рублей.

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