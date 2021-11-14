Около 50 нелегальных мигрантов силой прорвались в Польшу из Беларуси

Примерно 50 нелегальным мигрантам с Ближнего Востока удалось силой прорваться на территорию Польши из Беларуси. Более 20 из них уже задержаны, информирует полиция Подляского воеводства.

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. <…> Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», — рассказали правоохранители.

Помимо 21 полицейского, в поисках удачливых нарушителей границы участвовали военные и сотрудники Пограничной стражи. На другом участке границы мигранты, пытаясь прорваться в Польшу, бросали камни в полицейских и повредили шлем одного из них.

Кроме того, задержаны двое граждан Грузии, поляк и сириец, которые перевозили 13 нелегалов. Всего пограничники зафиксировали 233 попытки прорваться в страну, отмечает РИА Новости.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных, а также военные из Литвы и Великобритании. Из-за несчастного случая погиб польский солдат. Беларусь и Россия начали военные учения недалеко от границы, в ходе которых погибли два десантника.

Страны Европейского Союза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возложила ответственность и на Россию. Президент РФ Владимир Путин отверг обвинения в причастности российских властей к созданию критической ситуации.