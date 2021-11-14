Глава британского МИД возложила на РФ ответственность за миграционный кризис

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за возникший на польско-белорусской границе миграционный кризис. В связи с этим она призвала власти РФ оказать давление на руководство Беларуси, чтобы разрешить ситуацию.

«Россия несет здесь четкую ответственность. Они (руководство РФ — прим. Т-и) должны оказать давление на белорусские власти, чтобы прекратить кризис и начать диалог», — подчеркнула глава британского МИД в статье для газеты Sunday Telegraph.

По оценке Трасс, текущий миграционный кризис тщательно подготовлен. При этом она добавила, что с его помощью власти Беларуси надеются отвлечь внимание от совершенных ими «отвратительных деяний и нарушений прав человека».

Кроме того, министр пообещала, что Британия окажет поддержку своим союзникам в Восточной Европе. Речь идет не только о Польше, но и о других странах Вышеградской четверки — Венгрии, Словакии и Чехии, а также о государствах Балтии и Украине.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных, а также военные из Литвы и Великобритании.

Литва, Латвия, Польша и другие страны Евросоюза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. В Германии ожидают, что Президент РФ Владимир Путин повлияет на ситуацию с мигрантами. Сам он заметил, что беженцы на границе Беларуси с Польшей не нарушают законов Евросоюза, а Россия не имеет отношения к развитию кризиса.