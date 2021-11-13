На учениях в Беларуси двое российских военных погибли во время десантирования

Двое российских военнослужащих-контрактников погибли накануне, 12 ноября, во время парашютного десантирования на учениях в Беларуси. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

Согласно информации военного ведомства, несчастный случай произошел во время высадки подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе города Гродно.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола», — пояснили в Минобороны.

Один из десантников попытался спасти товарищей и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты — парашютная система не успела вступить в работу. При жестком приземлении военные получили тяжелые травмы. Пострадавших оперативно доставили в местную больницу, но врачи оказались бессильны им помочь, и оба десантника скончались.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. В организованных на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе маневрах привлечены около 250 военных. Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных, а также военные из Литвы и Великобритании.

Литва, Латвия, Польша и другие страны Евросоюза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. В Германии ожидают, что Президент РФ Владимир Путин повлияет на ситуацию с мигрантами.