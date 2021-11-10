Из-за наплыва мигрантов к охране границы Польши с Беларусью привлечено 15 тыс. солдат

В связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов на границах с Беларусью Польша увеличила количество солдат в этом районе до 15 тысяч для помощи пограничникам, рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 13 тысяч польских солдат, помогающих пограничникам.

«На границе уже 15 тысяч солдат. Если понадобится, это количество может быть еще увеличено», — сказал Блащак.

Госпогранкомитет Беларуси 8 ноября сообщил о том, что большая группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Беларуси с Польшей. Позже в ведомстве отметили, что ситуация становится крайне напряженной.

На линии границы перед заграждениями остановились более 2 тысяч беженцев, среди которых много женщин и детей.

Польские солдаты не пропускают мигрантов, предпринимающих многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию страны.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняя Минск в возникшем миграционном кризисе.