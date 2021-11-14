Солдат Вооруженных сил Польши погиб на границе из-за несчастного случая

Солдат Вооруженных сил Польши погиб на границе с Беларусью из-за несчастного случая. Об этом сообщает командование 17-й Великопольской механизированной бригады Войска польского, в которой он служил.

«Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата», — сказано в заявлении, которое размещено в Twitter’е 11-я Любуской бронекавалерийской дивизии (бригада входит в ее состав — прим. Т-и).

В командовании мехбриграды пояснили, что никакие третьи лица «не участвовали» в трагическом инциденте. Разбирательство проводит военная жандармерия вместе с прокуратурой Белостока.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных, а также военные из Литвы и Великобритании. Беларусь и Россия начали военные учения недалеко от границы, в ходе которых погибли два десантника.

Литва, Латвия, Польша и другие страны Евросоюза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. В Германии ожидают, что Президент РФ Владимир Путин повлияет на ситуацию с мигрантами. Сам он заметил, что беженцы на границе Беларуси с Польшей не нарушают законов Евросоюза, а Россия не имеет отношения к развитию кризиса.