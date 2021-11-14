Путин отверг причастность России к миграционному кризису на границах ЕС

Президент РФ Владимир Путин назвал ложными звучащие в адрес России обвинения о причастности к миграционному кризису, возникшему на границе Беларуси и стран Европейского Союза. Своем видением ситуации он поделился в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести. Они (государства Евросоюза — прим. Т-и) сами в этом виноваты», — ответил глава государства на вопрос о возможных действиях в случае введения санкций против российской компании «Аэрофлот».

По мнению Путина, на странах Европы лежит ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами «и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям». «Сами создали условия, для того чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — добавил он.

«Причем здесь наш „Аэрофлот“? Хоть один самолет „Аэрофлота“ кого-то перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», — подчеркнул Владимир Путин.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных, а также военные из Литвы и Великобритании.

Страны Европейского Союза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возложила ответственность за кризис и на Россию, а также призвала РФ оказать давление на руководство Беларуси, чтобы разрешить ситуацию.