Группа беженцев смогла прорваться в Польшу из Беларуси

Отряд нелегальных мигрантов на КПП «Брузги» смог прорваться с территории Белоруссии в Польшу, повредив заграждение, передает РИА Новости.

«Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки <...>, польская полиция снимала все на видео», — сказано в Telegram-канале агентства Sputnik Беларусь.

На видеофрагмент попала группа мигрантов из нескольких десятков человек. По последним данным, после того, как беженцы покинули Беларусь, они начали передвигаться вдоль польского оборонительного заграждения.

Литва, Латвия и Польша в последнее время неоднократно сообщали о большом количестве задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и обвиняли Минск в миграционном кризисе.

Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий сообщал о том, что в ночь с 10 на 11 ноября мигранты попытались проникнуть за белорусско-польскую границу с применением грубой силы. В штурме принимало участие около 150 беженцев.